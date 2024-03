Devi togliere app per liberare spazio? Presto non sarà più necessario

Android 15 sta per cambiare il modo in cui gestiamo lo spazio di archiviazione sui nostri smartphone grazie a una nuova funzione di archiviazione delle app che promette di liberare spazio senza dover disinstallare ed eliminare definitivamente le applicazioni. Questa anteprima della funzione offre uno sguardo su come Android 15 potrebbe gestire l'archiviazione delle app, anticipando un cambiamento significativo nell'esperienza utente.

L'archiviazione delle app è la prossima novità su cui si sta lavorando per Android 15, progettata per mettere da parte le app inutilizzate preservando i dati dell'utente. Quando un'app viene archiviata, il sistema operativo rimuove tutto tranne l'icona e il codice dell'app, semplificando il ripristino attraverso Google Play. Questo significa che gli utenti possono liberare spazio sul dispositivo senza preoccuparsi di perdere i propri dati.

Android 15 punta a guadagnare memoria sullo smartphone, archiviando le app inutilizzate senza perdere i dati degli utenti.

A quanto pare, l'archiviazione delle app sarà gestita sia manualmente che automaticamente, offrendo agli utenti il controllo su quali app archiviare. Il sistema si basa su ciò che Google chiama APK archiviati, il che rende la procedura rapida ed efficiente.

L'esperto in campo Android Rahman ha già testato questa funzione con l'app Uber su un Pixel 8 Pro, dimostrando la sua efficacia nel liberare spazio. Prima dell'archiviazione, Uber occupava 387MB di memoria sul dispositivo, ma una volta archiviata, lo spazio utilizzato si è ridotto drasticamente a circa 18MB, senza nessuna perdita di dati. Il ripristino dell'app è stato altrettanto semplice, con tutti i dati dell'app rimasti intatti e accessibili dopo la reinstallazione.

È importante notare che, sebbene attualmente la funzione sembri essere integrata in Google Play, è previsto che diventerà una caratteristica del sistema operativo stesso con il lancio di Android 15. Questo suggerisce che l'archiviazione delle app sarà disponibile su una vasta gamma di dispositivi Android e offrirà un'esperienza omologata per tutti gli utenti, semplificando la gestione dello spazio di archiviazione e consentendo agli utenti di mantenere le loro app preferite senza dover sacrificare la memoria del dispositivo.