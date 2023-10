Una funzione di iPhone crea possibili problemi tra medici e pazienti

SimplePractice, un'azienda specializzata nella telemedicina, sta avvertendo i pazienti sui potenziali inconvenienti derivanti dalla nuova funzione di reazioni video introdotta da Apple, che potrebbe portare le persone a inserire emoji a forma di cuore o fuochi d'artificio virtuali in modo involontario durante una videochiamata di telemedicina, causando situazioni imbarazzanti.

Questa segnalazione arriva dopo che Matt Haughey, utente di Mastodon, ha condiviso un episodio in cui un suo amico ha visualizzato dei fuochi d'artificio durante una sessione di terapia, dopo aver semplicemente dato un pollice in su in risposta a una domanda posta dal terapeuta.

In risposta a questa nuova funzionalità, SimplePractice sta avvisando i pazienti che i dispositivi Apple "potrebbero mostrare emoji durante le videochiamate" e sottolinea che l'azienda non ha controllo sulle impostazioni relative a queste reazioni. Inoltre, SimplePractice offre istruzioni su come disattivare questa funzione sia su dispositivi iOS che macOS attraverso una sezione FAQ dedicata.

Le reazioni video costituiscono una delle principali novità introdotte con iOS 17 e MacOS Sonoma, rilasciati ufficialmente da Apple a settembre. Questa funzione consente di utilizzare gesti manuali per far apparire emoji e animazioni specifiche durante le chiamate video.

Ad esempio, fare un cuore con le mani attiverà le emoji a forma di cuore, mentre mostrare due pollici in su farà apparire dei fuochi d'artificio virtuali. In totale, ci sono otto diverse reazioni che possono essere attivate con gesti manuali.

Sebbene queste reazioni rappresentino una funzionalità divertente per personalizzare le chiamate video, possono diventare scomode in alcune situazioni, come le sessioni di terapia online o chiamate di lavoro importanti.

Inoltre, l'uso di gesti comuni come il pollice in su o in giù, o simboli di pace, rende facile attivare queste reazioni per errore. Il fatto che siano attivate per impostazione predefinita significa che le persone potrebbero attivarle senza nemmeno rendersene conto.

Apple, al momento, non ha fornito alcun commento ufficiale in merito a questa situazione. Tuttavia, ha reso disponibili istruzioni per disattivare le reazioni basate su gesti, sia su dispositivi iOS che macOS.

Su iOS, è possibile farlo tramite l'app FaceTime, accedendo al Centro di Controllo e selezionando l'opzione "Effetti video," quindi "Reazioni." Su macOS Sonoma, è sufficiente aprire l'app FaceTime e cliccare sull'icona di FaceTime nella barra dei menu per trovare l'opzione "Reazioni."