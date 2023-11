Apple aggiorna iPhone e risolve il problema con le BMW

Apple ha appena rilasciato l'attesissimo aggiornamento iOS 17.1.1, e sembra che abbia risolto alcuni problemi fastidiosi che hanno tormentato gli utenti di iPhone di recente. In particolare, due bug che hanno interessato molti utenti sin dal lancio di iPhone 15 sono stati finalmente affrontati.

Il primo bug era un vero incubo per chi possiede un iPhone 15 e una BMW con la ricarica wireless integrata. Gli utenti avevano segnalato che, quando cercavano di caricare il loro iPhone 15 utilizzando la ricarica wireless in auto di BMW, alcune funzionalità NFC come Apple Pay o la chiave digitale della BMW smettevano di funzionare. La filiale britannica di BMW aveva confermato a ottobre che stava indagando sul problema insieme ad Apple. Una nota di servizio di Apple, riportata da MacRumors, ha spiegato che il problema si verificava durante la ricarica di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max in alcune BMW e Toyota Supra.

Il secondo bug, sebbene meno grave, ha comunque dato parecchio fastidio agli utenti. Riguardava il widget del meteo sulla schermata di blocco, che a volte mostrava l'icona della neve come una semplice icona di file anziché come dovrebbe apparire.

Ecco le note di rilascio complete di Apple per l'aggiornamento:

"Questo aggiornamento fornisce correzioni per il tuo iPhone, inclusi: In circostanze rare, Apple Pay e altre funzionalità NFC potrebbero diventare non disponibili sui modelli di iPhone 15 dopo la ricarica wireless in alcune auto. Il widget Meteo sulla schermata di blocco potrebbe non visualizzare correttamente la neve."

Apple ha rilasciato anche diversi altri aggiornamenti software. Per esempio, watchOS 10.1.1 risolve un problema che causava un rapido drain della batteria degli Apple Watch. HomePod 17.1.1 affronta un problema con le risposte lente (o mancanti) di Siri. Inoltre, sono disponibili macOS Sonoma 14.1.1 e un nuovo firmware per le cuffie Beats Fit Pro e Powerbeats Pro.