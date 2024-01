Rivoluzione su iPhone, finalmente ci saranno browser davvero alternativi

Il Digital Markets Act dell’UE segna l’arrivo di app store alternativi su iPhone, un cambiamento importantissimo per gli utenti Apple, che finalmente potranno avere accesso ad applicazioni finora non disponibili, o in qualche modo limitate. In questo senso iOS 17.4 sarà una vera e propria rivoluzione, ma quali saranno le app a beneficiare delle novità?

È impossibile non pensare ai browser, finora molto limitati se consideriamo che erano costretti a usare WebKit come motore. Intendiamoci, si tratta di un ottimo engine (Safari ne è la prova), ma non è certo l’unico; sarà interessante vedere come si comporteranno su iPhone anche Gecko e Blink, i motori di Firefox e Chromium (e quindi di Chrome, Brave, Opera, Arc e così via).

Apple dovrà approvare ogni singolo sviluppatore che vuole usare un engine diverso da WebKit, affermando che il via liberà arriverà solo “dopo aver soddisfatto criteri specifici e dopo essersi impegnati a rispettare una serie di misure di sicurezza e di tutela della privacy”, ma difficilmente sarà un problema per Google e Mozilla soddisfare questi requisiti.

Altre buone notizie arrivano per i videogiocatori, che vogliono poter giocare sempre ai propri titoli preferiti, anche quando sono in viaggio, semplicemente tirando fuori lo smartphone dalla tasca.

Fortnite tornerà su iOS, grazie all’avvento nel corso del 2024 (non è stata specificata una data precisa) dell’Epic Games Store come app store alternativo. Il titolo manca dal 2020, quando Apple lo ha rimosso in quanto i pagamenti su circuiti esterni violavano i termini d’uso.

Saranno finalmente disponibili anche le app dedicate al cloud gaming: fino ad oggi, Xbox Cloud Gaming e GeForce Now erano accessibili tramite browser Safari, ma grazie alle novità potranno finalmente avere un’app dedicata capace di risolvere molti dei problemi che gli utenti si sono trovati ad affrontare fino ad oggi.