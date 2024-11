La GPU di Dimensity 9400 distrugge i chip Apple nei primi test di efficienza

Il nuovo chip MediaTek Dimensity 9400 sta ridefinendo l'efficienza delle GPU nei dispositivi Android, secondo gli ultimi test effettuati da Golden Reviewer e pubblicati su X. Equipaggiato con la componente grafica Arm Immortalis-G925 a 12 core, il Dimensity 9400 ha mostrato superiori capacità sia in termini di potenza che di efficienza rispetto ai suoi diretti concorrenti.

Nonostante il Dimensity 9400 non eguagli la performance della CPU dei suoi rivali, spicca per il suo eccellente risultato nei benchmark della GPU. Nei test recentemente eseguiti, nello specifico nella prova di ray-tracing Solar Bay di 3DMark, il chipset ha registrato un punteggio di 11.817 con un consumo di energia di 11,4W, battendo l'A18 Pro di Apple che si è fermato a 8.587 con un consumo di 11,1W. Questi risultati evidenziano un incremento del 30% nell'efficienza rispetto al chip di Apple.

Grazie a questi test, il MediaTek Dimensity 9400 si conferma non solo competitivo, ma anche capace di superare i colossi del settore in ambiti chiave come l'efficienza energetica e la capacità di rendering grafico.

Ulteriori test hanno mostrato che il Dimensity 9400 primeggia anche in altri scenari competitivi. Ad esempio, nel test Steel Nomad Light, supera l'A18 Pro pur consumando meno energia, dimostrando un miglioramento dell'efficienza del 40%. Analogamente, nel test WildLife Extreme, mantiene un vantaggio sia in termini di performance che di consumo energetico rispetto al chip di Apple.

Questi impressionanti risultati posizionano il Dimensity 9400 come un serio contendente nel panorama dei dispositivi mobile di fascia alta, riscrivendo le regole delle prestazioni grafiche nei chipset per smartphone. Questa evoluzione potrebbe rivelarsi decisiva per MediaTek, tradizionalmente considerato un passo indietro rispetto ai giganti del settore come Apple e Qualcomm.

MediaTek è un'azienda con sede a Taiwan che produce semiconduttori e che è diventata famosa per i suoi chipset. Fondata nel 1997, MediaTek ha iniziato come una società di consulenza tecnologica e ha progressivamente ampliato la sua gamma di prodotti per entrare nel mercato dei dispositivi mobili agli inizi degli anni 2000.

Una delle principali caratteristiche di MediaTek è stata la sua capacità di fornire chipset a un costo relativamente basso, cosa che ha permesso ai produttori di smartphone di offrire dispositivi a prezzi accessibili con buone prestazioni. Tuttavia, a lungo l'azienda è stata considerata un gradino sotto i giganti del settore come Qualcomm e Apple, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di fascia alta.

La GPU Arm Immortalis-G925 a 12 core integrata nel Dimensity 9400 rappresenta l'ultimo grido in termini di tecnologia grafica. Offrire alte prestazioni di ray-tracing stando a pari passo con i consumi energetici ridotti non è una piccola impresa, soprattutto in attività note per il loro rapido consumo energetico come il gaming e la realtà aumentata.

Curiosamente, la competizione nel settore dei chipset ha sempre spinto i limiti dell'innovazione. Ad esempio, le storiche rivalità come quella tra Intel e AMD nei computer desktop hanno portato a significativi miglioramenti delle prestazioni e alla riduzione dei costi per i consumatori. Ora, con MediaTek che si posiziona come un serio concorrente anche nelle performance di alta gamma, ci si può aspettare una dinamica simile nel mercato dei dispositivi mobili.