Il DJI Mic Mini è in offerta su Amazon a soli 45€, rispetto al prezzo originale di 59€. Questo microfono lavalier wireless ultraleggero include due trasmettitori e un ricevitore mobile, perfetto per registrare audio di alta qualità con i vostri smartphone iPhone o Android. Approfittate dello sconto del 24% per portare a casa un sistema audio professionale con cancellazione attiva del rumore e autonomia fino a 11,5 ore.

DJI Mic Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Mic Mini è la soluzione ideale per content creator, vlogger e appassionati di video che cercano un sistema audio wireless di qualità professionale senza compromessi sulla portabilità. Con i suoi trasmettitori ultraleggeri da soli 10 grammi, questo microfono lavalier è perfetto per chi realizza interviste, livestreaming o video social e necessita di un audio cristallino anche in movimento. La trasmissione fino a 300 metri e la cancellazione attiva del rumore su due livelli vi permetteranno di registrare in qualsiasi ambiente, dalla tranquillità di uno studio alle caotiche strade cittadine, garantendo sempre voci chiare e prive di disturbi.

Questo kit con due trasmettitori e ricevitore mobile si rivolge particolarmente a chi lavora con smartphone iPhone della serie 17/16/15 o dispositivi Android, offrendo una compatibilità plug-and-play che elimina configurazioni complesse. L'autonomia di 11,5 ore vi consentirà sessioni di ripresa prolungate senza interruzioni, mentre l'integrazione diretta con l'ecosistema DJI, inclusi Osmo Pocket 3 e Action 5 Pro, lo rende indispensabile per chi già utilizza prodotti DJI. Se create contenuti regolarmente e volete passare a un livello superiore nella qualità audio dei vostri video, questo microfono rappresenta un investimento intelligente e accessibile.

Il DJI Mic Mini è un sistema di microfoni wireless ultraleggeri che include due trasmettitori da 10g e un ricevitore mobile USB-C. Offre una trasmissione stabile fino a 300 metri, cancellazione attiva del rumore su due livelli e un'autonomia di 11,5 ore. La configurazione plug-and-play garantisce compatibilità immediata con iPhone 17/16/15, dispositivi Android, PC e tablet, mentre la regolazione automatica del volume previene distorsioni audio.

