Dopo due anni in crisi, le vendite di smartphone sono timidamente in aumento

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, il settore degli smartphone sta assistendo a una promettente inversione di tendenza, segnalando un cambiamento positivo nei mercati globali. Recenti studi indicano che le vendite di smartphone, dopo un biennio difficile, sono in aumento.

Secondo una ricerca di Canalys, il mercato globale degli smartphone è destinato a raggiungere circa 1,12 miliardi di spedizioni di dispositivi entro la fine di quest'anno. Anche se questo dato riflette un calo del 5% rispetto all'anno precedente, rappresenta un miglioramento significativo rispetto al calo del 12% registrato nel 2022.

Guardando al 2024, prevale l'ottimismo: si prevede una ripresa delle spedizioni di smartphone, con un aumento del 4% rispetto al 2023. Il rapporto Canalys prevede un tasso di crescita annuale costante del 2,6%, che potrebbe raggiungere 1,25 miliardi di spedizioni entro il 2027.

Le analisi regionali indicano traiettorie diverse per il prossimo anno. Si prevede che l'Europa guiderà la ripresa con una notevole crescita del 7%, seguita da vicino dai mercati dell'Asia e del Pacifico e dell'area MEA, che prevedono ciascuno un aumento del 6% delle spedizioni annuali. L'America Latina dovrebbe registrare una crescita del 4%, mentre il mercato cinese allargato prevede un modesto aumento del 2%. Per il mercato nordamericano (Canada e Stati Uniti) si prevede invece un calo del 2%.

In mezzo a questi cambiamenti, una tendenza evidente è il valore crescente che i consumatori attribuiscono agli smartphone. Il prezzo medio di vendita è aumentato costantemente da 304 euro circa nel 2017 a 400 euro circa nel 2023. Questo cambiamento è attribuito all'evoluzione del ruolo dello smartphone come hub centrale per vari aspetti della vita quotidiana.

Toby Zhu, analista senior di Canalys, ha espresso ottimismo sulla traiettoria del settore, affermando:

"L'industria degli smartphone sta chiaramente emergendo dai suoi giorni più bui, anche se le spedizioni rimangono oltre il 20% al di sotto del picco del 2017".

In vista del 2024, si prevede che la regione Asia-Pacifico dominerà le vendite di smartphone, grazie alla ripresa della domanda da parte di India, Asia meridionale e Sud-Est asiatico. Canalys prevede che meno del 5% degli smartphone venduti il prossimo anno sarà dotato di funzionalità AI on-device.

Nel tentativo di rimanere competitivi, i marchi cinesi di smartphone come Honor, Transsion (Infinix, Itel e Tecno) e Xiaomi si stanno attrezzando per espandere la loro presenza globale.