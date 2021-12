E se Galaxy Note tornasse?

Con la famiglia Galaxy Note messa in pausa per un anno – per adesso – ci si chiede se l’interruzione sia solo temporanea o possa diventare definitiva. Samsung non si è mai pronunciata in maniera limpida sulla questione e, in attesa del Galaxy S22 Ultra, il Note 20 potrebbe non essere l’ultimo smartphone dotato di S Pen ad essere lanciato sul mercato.

In effetti però Galaxy S21 Ultra supporta la S Pen come anche il Galaxy Z Fold3, l’ultimo smartphone pieghevole dell’azienda sud coreana. Quindi agli occhi degli utenti pare che non ci sia più spazio per il glorioso smartphone dotato di S Pen integrata.

E allora Galaxy Note è diventato superfluo? C’è da dire che da quando esiste, sin dalla prima versione del lontano 2011, si è imposto sul mercato non solo per il supporto alla S Pen ma anche per il suo display che, soprattutto nei primi anni, è sempre stato più grande di quelli usati sulla famiglia Galaxy S.

Quindi alla luce di questo è lecito aspettarsi un Galaxy Note 22 il prossimo anno? Non proprio perché la serie Note potrebbe tornare ma sotto forma di famiglia di dispositivi medi di gamma. Un po’ come accaduto con Galaxy Note 10 Lite, sicuramente un buon incentivo per chi volesse utilizzare le potenzialità della S Pen senza spendere troppo per un top di gamma.

In questo modo Samsung prenderebbe due piccioni con una fava. Avere a listino uno smartphone medio di gamma dal prezzo contenuto e un top come il pieghevole Z Fold3, entrambi dotati di supporto ad S Pen. Una tale scelta data all’utente, affezionato a questa funzionalità esclusiva del produttore, potrebbe fare la differenza.