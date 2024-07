Ecco il prezzo di Samsung Galaxy Ring, non vi piacerà!

Il mondo della tecnologia indossabile si sta per arricchire con l'attesissima aggiunta del Galaxy Ring di Samsung, che verrà presentato in dettaglio durante l'evento Unpacked il prossimo 10 luglio. Tra i vari prodotti in rilascio, come i nuovi smartphone pieghevoli e smartwatch, il Galaxy Ring promette di essere una delle novità più intriganti.

Prima dell'evento, sono trapelate informazioni sul possibile prezzo di lancio del Galaxy Ring. Secondo quanto riportato da Dealabs, il prezzo di partenza in Francia sarà di 449 euro, in linea con il Galaxy Watch6 Classic e quindi abbastanza realistico.

Il Galaxy Ring sarà disponibile in 13 misure differenti e tre colorazioni, come già annunciato in precedenza, con disponibilità a partire dal 19 luglio. A livello di costi, sarebbe collocato a una cifra superiore rispetto ad altri smart ring sul mercato, come l'Oura Ring o l'Amazfit Helio Ring.

Allo stato attuale non sono ancora chiare le intenzioni di Samsung riguardo l'introduzione di un abbonamento per l'utilizzo delle funzionalità avanzate del Galaxy Ring, elemento che potrebbe influenzare notevolmente la strategia di prezzo finale.

Oltre al potenziale impatto sul mercato degli smart ring, la conferma di queste speculazioni e aggiunte sulle funzionalità avverrà durante l'evento Unpacked. Nel frattempo, Samsung ha già aperto le prenotazioni per Galaxy Z Fold6 e Flip6 sulla loro piattaforma online Le prenotazioni sono gratuite e non obbligano gli utenti all'acquisto finale.

In attesa dell'esordio ufficiale, è chiaro che il successo del Galaxy Ring dipenderà non solo dal suo posizionamento prezzo, ma anche dalle innovative caratteristiche e capacità di distinguersi in un mercato crescente dei dispositivi indossabili per la salute.

Ad un prezzo così elevato, tuttavia, resta da vedere quanti utenti saranno disposti ad aprire il portafoglio per questo tecnologico gadget.