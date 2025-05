Espresso macchiato? No, è solo uno Xiaomi che odora di caffè

L'aroma del caffè si fonde con la tecnologia: Xiaomi sorprende il mercato con uno smartphone profumato che rivoluziona l'esperienza sensoriale degli utenti. Il colosso cinese ha presentato ieri una variante del suo nuovo Civi 5 Pro che va oltre le specifiche tecniche tradizionali, puntando a conquistare anche l'olfatto dei consumatori.

Il Xiaomi Civi 5 Pro nella sua variante "Iced Americano" (sì, hanno perso l'occasione di chiamarlo "Espresso Macchiato") non si limita a evocare il caffè solo nel nome. L'azienda ha infatti integrato nella scocca posteriore in pelle vegana dei veri fondi di caffè, conferendo al dispositivo un delicato aroma che richiama la popolare bevanda. Questa scelta non è solo estetica: Xiaomi la presenta come un'iniziativa ecologicamente responsabile, dimostrando come materiali di scarto possano trovare nuova vita in prodotti tecnologici. L'aspetto distintivo è ulteriormente valorizzato da una cornice in metallo dorato che contrasta elegantemente con il retro in pelle.

Lanciato per ora esclusivamente sul mercato cinese, il dispositivo ha un prezzo base di circa 370 euro (2.999 yuan), posizionandosi nella fascia media del mercato. Non è la prima volta che un'azienda sperimenta con smartphone profumati – recentemente Infinix aveva proposto qualcosa di simile e Motorola profuma le scatole dei propri smartphone – ma l'associazione con l'aroma del caffè rappresenta una novità sensoriale particolare.

L'integrazione dell'elemento olfattivo apre nuove frontiere nell'esperienza d'uso, trasformando il telefono da semplice strumento tecnologico a oggetto capace di stimolare più sensi contemporaneamente. Xiaomi specifica che si tratta di un aroma "leggero", studiato per non risultare invasivo durante l'utilizzo quotidiano del dispositivo.

La serie Civi di Xiaomi ha sempre puntato su dispositivi sottili e leggeri con particolare attenzione alle capacità fotografiche per i selfie, e questo nuovo modello non fa eccezione. Con uno spessore di soli 7,45mm (che arriva a 7,65mm considerando la sporgenza della fotocamera) e un peso di 181 grammi per la versione Iced Americano, il dispositivo mantiene il DNA della linea Civi rimanendo estremamente maneggevole.

Dal punto di vista tecnico, il Civi 5 Pro non delude, offrendo specifiche ottime per il prezzo. Il dispositivo è equipaggiato con un processore Snapdragon 8s Gen 4, un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione 2.750 x 1.232 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz. La batteria da 6.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W garantisce un'autonomia considerevole, mentre il comparto fotografico si distingue per qualità e versatilità.

Il sistema di fotocamere posteriori, marchiato Leica, comprende tre sensori da 50MP: una fotocamera principale Light Hunter 800 con apertura f/1.63 e dimensione dei pixel di un micron, un teleobiettivo con lunghezza focale equivalente a 60mm, e un ultra-grandangolare da 12MP. La fotocamera frontale è dove si trova il terzo sensore da 50MP, ha apertura f/2.0 e conferma l'attenzione di Xiaomi per la qualità dei selfie, posizionandosi in un foro centrale nel display.

Sebbene al momento il Civi 5 Pro sia disponibile solo in Cina, seguendo la tradizione degli altri modelli della serie Civi che raramente raggiungono i mercati globali, l'innovativo concept dello smartphone profumato potrebbe ispirare future versioni internazionali. Gli appassionati di tecnologia e gli amanti del caffè al di fuori della Cina dovranno pazientare, nella speranza che Xiaomi decida di esportare questa originale fusione tra tecnologia e aromi anche in altri Paesi.