Il 5G Standalone ha definitivamente superato la fase sperimentale, consolidandosi come infrastruttura strategica a livello globale con implicazioni che vanno ben oltre la semplice connettività mobile. Alla fine del terzo trimestre 2025, 83 operatori in tutto il mondo hanno implementato reti core 5G, rappresentando il 63,6% della spesa globale per il software delle funzioni di rete core. La transizione da architetture Non Standalone a Standalone non è più questione di copertura, ma di capacità effettiva: emerge un divario prestazionale significativo tra le diverse aree geografiche, determinato da strategie di allocazione dello spettro, profondità degli investimenti e livello di ottimizzazione dell'infrastruttura di rete.

Il nuovo rapporto congiunto di Ookla e Omdia, intitolato "A Global Reality Check on 5G SA and 5G Advanced", fornisce per la prima volta un'analisi approfondita delle prestazioni reali del 5G Standalone, includendo metriche cruciali come l'impatto sulla durata della batteria degli utenti finali, le prestazioni vocali, la qualità dell'esperienza per servizi cloud e gaming, oltre alle prime strategie commerciali di monetizzazione basate su network slicing consumer e SLA aziendali. Lo studio evidenzia come la tecnologia sia diventata un pilastro dell'infrastruttura nazionale, inserita nei piani strategici per l'intelligenza artificiale e la sovranità digitale di governi e autorità di regolamentazione.

La disponibilità globale del 5G SA, basata sui campioni di Speedtest, ha raggiunto il 17,6% nel quarto trimestre 2025, in crescita rispetto al 16,2% dell'anno precedente: circa un test di velocità 5G su sei viene ora effettuato su rete Standalone. La velocità media globale di download SA si attesta a 269,51 Mbps, rappresentando un aumento del 52% rispetto alle reti Non Standalone, sebbene questo dato aggregato nasconda variazioni regionali enormi determinate dalla configurazione dello spettro e dall'implementazione di tecnologie avanzate come l'aggregazione di portanti.

Il primato prestazionale appartiene senza discussioni al Consiglio di Cooperazione del Golfo, che ha registrato la velocità media di download 5G SA più elevata al mondo nel quarto trimestre 2025 con 1,13 Gbps, quasi cinque volte superiore a quella europea. Gli Emirati Arabi Uniti guidano la classifica con una velocità media di 1,24 Gbps sulle reti SA, grazie alle aggressive implementazioni di tecnologie 5G Advanced da parte degli operatori e& e du. Queste prestazioni, che superano quelle di molte connessioni in fibra ottica nei mercati sviluppati, sono rese possibili dall'aggregazione a quattro portanti, dal MIMO potenziato e dall'allocazione strategica dello spettro di banda media premium all'architettura SA.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto una velocità media di 1,24 Gbps sulle reti 5G Standalone, prestazioni eccezionali anche per la banda larga in fibra ottica nei mercati sviluppati

La Corea del Sud si colloca al secondo posto con 767 Mbps, sfruttando l'ampia larghezza di banda del canale a 3,5 GHz, mentre gli Stati Uniti registrano 404 Mbps dopo il completamento delle implementazioni SA a livello nazionale da parte di tutti e tre gli operatori di primo livello. Il Nord America ha visto la quota campione SA aumentare di 8,2 punti percentuali, raggiungendo il 31,6% su base annua, trainata dai lanci sequenziali su tutti gli operatori tier-1 oltre a T-Mobile.

L'Europa si trova invece in una posizione di ritardo strutturale, con una velocità media di download SA di soli 205 Mbps, nonostante rappresenti comunque un incremento del 45% rispetto alle reti Non Standalone. La quota campione del 5G SA nella regione è più che raddoppiata, passando dall'1,1% al 2,8% tra il quarto trimestre 2024 e il quarto trimestre 2025, grazie all'accelerazione delle implementazioni in Austria (8,7%), Spagna (8,3%), Regno Unito (7,0%) e Francia (5,9%). Il Regno Unito e la Francia hanno registrato la crescita più forte con un incremento di 5,3 punti percentuali ciascuno, riflettendo l'impatto delle condizioni di fusione legate agli investimenti e del sostegno mirato alle politiche di ricerca e sviluppo.

Nonostante i progressi, l'Europa resta indietro di 27 punti percentuali rispetto al Nord America e di 30 rispetto all'Asia emergente, evidenziando un divario di capacità più che di copertura. La frammentazione normativa e l'approccio disomogeneo agli obblighi di copertura e agli incentivi agli investimenti hanno contribuito a creare questo gap competitivo, mentre i mercati con quadri normativi coordinati e politiche infrastrutturali chiare dimostrano risultati sistematicamente superiori.

Sul fronte della monetizzazione, emergono nuovi modelli commerciali basati sul network slicing e sulla segmentazione 5G Advanced. Le strategie rivolte ai consumatori includono livelli di velocità differenziati, principalmente in Europa, e pacchetti di network slicing commerciale in Singapore, Francia e Stati Uniti. Il segmento aziendale presenta opportunità di guadagno a lungo termine molto più consistenti: SuperMobile di T-Mobile rappresenta il primo servizio commerciale di network slicing B2B a livello nazionale negli Stati Uniti, segnando l'evoluzione da infrastruttura generalista a piattaforma di servizi differenziati con SLA garantiti.

Il contesto geopolitico sta ridefinendo il ruolo strategico del 5G Standalone come infrastruttura nazionale critica. Il Digital Networks Act della Commissione Europea, il programma di diversificazione della catena di fornitura degli Stati Uniti e l'integrazione del 5G Advanced nel 15° Piano Quinquennale cinese testimoniano come la tecnologia sia considerata fondamentale per le ambizioni nazionali nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e nella sovranità digitale, non più un semplice aggiornamento della connettività mobile.

Le proiezioni di Omdia confermano il passaggio del settore verso la capacità core definita dal software come principale motore degli investimenti del prossimo ciclo tecnologico. La spesa globale per il software core 5G crescerà con un tasso di crescita annuale composto dell'8,8% tra il 2025 e il 2030, con l'area EMEA in testa al 16,7%, superando significativamente il Nord America (5,5%) e l'Asia-Oceania (4,2%). Questa dinamica riflette la posizione più arretrata dell'Europa nel ciclo di implementazione, mentre la traiettoria della spesa per il core in Nord America dovrebbe raggiungere il picco nel 2026, dopo i lanci commerciali di AT&T e Verizon, aprendo prospettive di recupero competitivo per l'ecosistema tecnologico europeo nei prossimi anni.