ExpressVPN regala una eSIM globale per le festività: scoprite come ottenerla

ExpressVPN ha deciso di sorprendere i propri utenti con un’offerta imperdibile per celebrare le festività. Con il lancio del nuovo portale holiday​.com e del suo primo prodotto, una eSIM globale, l’azienda offre un regalo che renderà i viaggi ancora più semplici e connessi.

Per tutti i lettori di Tom's Hardware Italia che acquisteranno un nuovo piano ExpressVPN tramite il link qui di seguito, riceverete in omaggio una eSIM holiday​.com con fino a 5GB di dati gratuiti. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per chi desidera unire la sicurezza e la privacy di ExpressVPN con la comodità di una connettività globale durante i viaggi per le festività di fine anno.

Il team di ExpressVPN ha deciso di andare oltre la protezione della privacy digitale, espandendo la propria offerta al settore della connettività mobile. La missione è chiara: offrire agli utenti la libertà di controllare la propria esperienza online ovunque si trovino, con soluzioni innovative che eliminano le difficoltà legate alla connessione in viaggio.

Il nuovo servizio di eSIM è pensato per ogni tipo di viaggiatore, che si tratti di un avventuriero solitario, di un professionista in viaggio di lavoro o di una famiglia in vacanza. Basta scegliere un piano su holiday​.com e il resto sarà gestito automaticamente. Una volta raggiunta la destinazione, la eSIM si connetterà immediatamente a una rete locale veloce e affidabile, eliminando la necessità di SIM fisiche o tariffe di roaming.

Per chi volesse conoscere le caratteristiche nel dettaglio della eSIM di holiday.com, eccole:

La eSIM offre connessione in oltre nel mondo, con piani regionali e globali. Piani flessibili: Personalizzabili per soddisfare ogni esigenza, dai piccoli consumi alle necessità di streaming o lavoro. Disponibili opzioni da 1GB a 20GB .

La natura completamente digitale elimina le schede fisiche, garantendo connettività istantanea all’arrivo. Prezzi accessibili: I piani partono da 1,75 USD, rendendo la pianificazione dei viaggi più semplice e senza sorprese.

Se invece volete riscattare la vostra eSIM gratuita, ecco come fare:

Cliccate su questo link e scegliete un piano ExpressVPN che faccia al caso vostro.

. Il codice potrà essere utilizzato su holiday​.com per riscattare la eSIM gratuita (sia prima aver deciso quale eSIM vi serva, sia in seguito durante le procedure di checkout).

, con 30 giorni per l’installazione e l’attivazione. La quantità di dati ottenuti gratuitamente su holiday.com, varierà in base alla durata del piano ExpressVPN acquistato.

Questa offerta è pensata per migliorare l’esperienza di viaggio, unendo la sicurezza di ExpressVPN e la comodità delle eSIM globali di holiday​.com. Non lasciarti sfuggire l’occasione di esplorare il mondo senza pensieri!