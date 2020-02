Hobbi è la nuova app di Facebook simile a Pinterest

Facebook sta testando una nuova applicazione molto simile a Pinterest. Riconoscibile con il nome di “Hobbi”, essa è un’app progettata appositamente per tutti coloro i quali hanno delle passioni e vorrebbero condividerle con gli altri.

Gli utenti potranno raccontare le loro passioni e progetti grazie ad alcune raccolte a tema. Le collezioni saranno arricchite da foto, immagini e video. Il software è molto simile a Pinterest, il social network nato nel 2010. Mentre quest’ultimo si basa però su un motore di “scoperta visiva”, Hobbi sembrerebbe essere progettato per accogliere i progetti personali.

A quanto pare, il nuovo esperimento di Facebook non include delle vere e proprie funzionalità social: gli utenti potranno solo creare raccolte e condividere poi i propri progetti negli altri social network grazie alla creazione di un video dedicato.

Hobbi è stata concepita da New Product Experimentation, la divisione che si occupa di sviluppare nuovi servizi per la società di Menlo Park. La fase di test è già iniziata in Colombia, Spagna, Belgio, Ucraina e Stati Uniti d’America. I consumatori che posseggono un dispositivo su cui gira almeno iOS 11 possono sperimentare questo strumento. Trattandosi ancora di un test, non è certo che Facebook sia effettivamente intenzionata a portare Hobbi in altri mercati.