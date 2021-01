Facebook: niente più “Mi Piace” alle pagine

In queste ultime ore, Facebook ha rilasciato un comunicato in cui vengono introdotte le novità più importanti che vedremo all’interno del famoso social network a partire dai prossimi mesi. L’obiettivo è quello di dare nuova vita alle pagine, andando a semplificarne la struttura e contemporaneamente arricchendo quelle che sono le funzionalità messe a disposizione dei creators e dei personaggi pubblici, che fanno di questo social lo strumento principale di diffusione delle proprie idee o della propria immagine.

Photo credit - depositphotos.com

La novità assolutamente più interessante è quella riguardante la rimozione del tasto “Mi Piace” dalle pagine che verrà sostituito da un più neutrale “Segui” o qualcosa del genere, prendendo ispirazione da un altro social gestito in casa, ossia Instagram. Tra le necessità del colosso fondato da Mark Zuckerberg ci sarebbe quella di rendere questo social estremamente più interattivo, riuscendo così a creare maggiore interazione tra gli utenti e far si che i contenuti mostrati dalle pagine diventino più visibili a tutti all’interno ed all’esterno del social.

Le pagine verranno dunque dotate, per la prima volta, di un neews feed dedicato, con la possibilità di seguire determinati trend, partecipare alle conversazione, interagire con i colleghi e coinvolgere direttamente anche i fan. Inoltre sarà più facile trovare nuovi interessi collegati in quanto il sistema suggerirà automaticamente la presenza di altri personaggi pubblici, di Pagine, Gruppi e contenuti di tendenza seguiti da coloro che l’utente stesso ha deciso di seguire.

Per rendere le conversazioni della Pagina più visibili ad un pubblico più ampio e far si che più notizie possano comparire all’interno del feed, i commenti dei personaggi pubblici verranno spostati in cima alla sezione dei commenti con le persone che saranno in grado di seguire le pagine direttamente dai commenti sotto ai post o attraverso quelli consigliati.

Come anticipato, la novità più importante però riguarda l’eliminazione del tasto “Mi piace” a favore dei Follower, una scelta dettata, stando a quanto dichiarato da Facebook, dalla volontà di semplificare il modo in cui le persone si connettono alle loro pagine preferite. A differenza dei “Mi piace” infatti, i follower di una pagina rappresentano in maniera più realistica le persone che sono interessate a ricevere aggiornamenti da quelle determinate pagine, aiutando così i personaggi pubblici nell’avere un’indicazione più precisa della base di fan su cui poter contare.

Fonte Facebook.com

Sono poi state aggiunte nuove funzionalità per la gestione delle pagine, come la possibilità di assegnare e gestire in modo più chiaro le autorizzazioni di accesso dell’amministratore in base ad alcune attività specifiche. Ad esempio, sarà possibile concedere diversi livelli di accesso per gestire separatamente alcune attività specifiche tra cui gli approfondimenti, gli annunci, i contenuti e le attività o i messaggi della community, garantendo una maggiore sicurezza ed integrità dell’account.

L’obiettivo di Facebook è quello di rendere la piattaforma un luogo sempre più sicuro dove poter entrare in contatto tra i fan e per tale motivo è stata migliorata anche la capacità di rilevare attività non consentite all’interno del social, incluse situazioni di incitamento all’odio, la diffusione di contenuti violenti, sessuali o di spam o il furto d’identità. Facebook vuole dare sempre più importanza alle notizie verificate e per questo sta semplificando l’identificazione di post e commenti da pagine e profili autentici. Ad esempio, il commento di una pagina verificata sul post pubblico di un’altra pagina può apparire più in alto nella sezione dei commenti ed essere visibile nel feed delle notizie.

L’introduzione delle novità fin qui riportate avverrà gradualmente entro i prossimi mesi.