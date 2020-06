Facebook sta al passo coi tempi: ecco le novità

Torniamo nuovamente a parlare della Dark Mode per la versione mobile di Facebook. I colleghi di 9to5Google hanno infatti scoperto che i lavori per il tema scuro sono quasi ultimati. Il nuovo aspetto estetico è chiaramente visibile nelle prime immagini ufficiali.

Dopo aver introdotto la Dark Mode in Instagram e WhatsApp, anche l’applicazione per mobile di Facebook sta per introdurre questa modifica estetica. Il social network, solo pochi giorni fa, ha apportato la medesima modifica anche nella nuova interfaccia web. Le immagini recentemente diffuse online ci fanno pensare che i lavori sono quasi ultimati: il tutto appare infatti quasi completo e anche i pulsanti sono stati appositamente modificati. Secondo le prime informazioni, gli utenti potranno decidere di attivare o disattivare il tema scura indipendentemente da quello scelto a livello di sistema.

La seconda novità riguarda un tracking dei casi di Coronavirus in specifici luoghi geografici. Un utile modo (e sempre a portata di mano) per restare sempre aggiornati riguardo allo stato dell’epidemia. Non è chiaro per il momento se la novità sarà disponibile in tutto il mondo o solo in alcuni paesi. L’ultima novità è “Tempo su Facebook”, una schermata simile a quella presente anche su Facebook in cui l’utente potrà scoprire quanto tempo ha passato sul social network (insieme ad altre statistiche). Dovrebbe anche arrivare un’opzione utile per prendersi una pausa.