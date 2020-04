Facebook sperimenta Tuned: un’app per le coppie a distanza

Facebook sperimenta Tuned, una nuova applicazione pensata per creare uno spazio privato destinato alle coppie che vivono a distanza. Un vero e proprio social network a due sviluppato dal team New Product Experimentation (NPE) del colosso di Menlo Park. Dopo un’app di incontri, dunque, Mark Zuckerberg tenta di tenere unite le coppie.

L’applicazione è attualmente in fase sperimentale ed è utilizzabile solamente negli Stati Uniti e in Canada su dispositivi iOS quali iPad e iPhone. L’espansione in altri mercati dipenderà dal successo che riscuoterà durante questa fase di test. Tuned dunque è una sorta di chat per due dove è possibile condividere il proprio umore, scambiarsi tracce musicali tramite Spotify o creare un album digitale dei propri momenti.

In generale, questa app non sembra molto diversa da qualsiasi altro social network. Nella descrizione presente sull’App Store di Apple, le funzionalità riportate – oltre alla classica chat – sono le seguenti:

Feed privato in stile album solo tra voi due

Collega il tuo account Spotify per condividere brani e playlist

Crea il tuo umore e guarda come si sente il tuo partner

Invia foto, appunti, biglietti, memo vocali e altro ancora

Esprimi te stesso con adesivi e reazioni personalizzati

Tuned – spiegano i creatori – è uno “spazio privato in cui tu e la tua metà potete essere voi stessi. Puoi essere sdolcinato, stravagante e sciocco come sei di persona anche quando sei lontano”. Secondo quanto riportato dai media americani, l’applicazione è gratuita e non richiede nemmeno un account Facebook. Tuttavia, sembra che gli utenti siano sottoposti alle stesse regole sull’utilizzo dei dati del popolare social network. Questo vuol dire che i dati forniti possono essere utilizzati per attività di targeting per gli annunci.