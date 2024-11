Fallita l'azienda del primo smartphone pieghevole

Royole Technologies, l'azienda cinese pioniera nel campo degli smartphone pieghevoli, è stata dichiarata fallita. La sentenza è stata emessa dal Tribunale Intermedio Popolare di Shenzhen, che ha rilevato come le passività dell'azienda superassero di gran lunga l'attivo disponibile.

Il primo smartphone pieghevole è stato introdotto da una compagnia, Royole Technologies, che ha voluto spingersi oltre ai soli brevetti su carta. Gli smartphone pieghevoli rappresentano una fusione tra l'innovazione dei materiali e la tecnologia avanzata di display, aprendo nuove possibilità per il design e la funzionalità dei dispositivi mobili.

Fondato nel 2012, il brand ha impresso una notevole accelerazione al settore dei dispositivi flessibili lanciando sul mercato il Royole FlexPai nel 2018, il primo smartphone pieghevole al mondo. Il dispositivo si caratterizzava per un display AMOLED flessibile da 7,8 pollici con risoluzione 1440p e rapporto d'aspetto 4:3. A differenza delle soluzioni più recenti, il FlexPai utilizzava un display pieghevole verso l'esterno, incorniciato da uno spesso bordo su un lato che includeva la fotocamera frontale e vari sensori.

Oltre al FlexPai, Royole si è distinta anche per altre innovazioni, tra cui il lancio del display flessibile full-color più sottile al mondo, il primo cruscotto curvo per auto basato su elettronica flessibile e il primo blocco per appunti smart con sensori flessibili. Nel 2019, l'azienda aveva persino collaborato con Louis Vuitton per creare una nuova linea di borse dotate di display flessibili incorporati. Nonostante i successi e le innovazioni, queste non sono state sufficienti a compensare le perdite accumulate nel tempo, portando alla decisione di liquidare gli asset della società nei prossimi mesi.

Questo fallimento, comunque, difficilmente segnerà una svolta significativa nel mercato degli smartphone pieghevoli, dominato ora da giganti tecnologici come Samsung, Motorola, Google, OnePlus, Oppo e Honor. La storia di Royole, però, serve da monito sul fatto che, nel settore tecnologico, l'innovazione da sola non è sempre garanzia di successo commerciale, ma deve essere accompagnata da una solida strategia di business.

La tecnologia degli smartphone pieghevoli ha seguito un percorso di sviluppo affascinante. Originariamente, questi dispositivi sembravano essere niente più che un concept futuristico o una curiosità tecnologica. Tuttavia, negli ultimi anni, hanno guadagnato un posto preminente sul mercato globale, diventando simboli di innovazione e flessibilità nel vero senso della parola.