Finalmente display a 120Hz su tutti i modelli di iPhone 17?

Secondo quanto riportato da ET News, tutti i modelli di iPhone 17, attesi per il prossimo anno, saranno dotati di schermi LTPO. Questa tecnologia consente non solo un refresh rate elevato, ma anche la possibilità di regolare finemente la frequenza di aggiornamento fino a un minimo di 1Hz, utile per applicazioni come la lettura di e-book o l'utilizzo di always-on display.

I display LTPO offrono significativi vantaggi in termini di consumo energetico ridotto, grazie alla loro capacità di operare a bassi refresh rate. La notizia segue le voci che già suggerivano l'introduzione di schermi ad alto refresh rate su tutti i modelli di iPhone 17, precedentemente riservati solamente alle varianti Pro dal 2021. Con questa mossa, Apple sembra voler uniformare l'esperienza utente su tutti i dispositivi della gamma.

Tutti i modelli iPhone 17 avranno un display a 120Hz

La tecnologia LTPO non solo migliora l'esperienza visiva, offrendo animazioni più fluide e una migliore reattività durante il gioco, ma è anche piú efficiente dal punto di vista energetico. La possibilità di abbassare il refresh rate fino a 1Hz permette di ridurre notevolmente il consumo di batteria quando non è necessaria una alta frequenza di aggiornamento. Si tratta quindi di un importante passo avanti verso l'ottimizzazione dell'uso energetico dei dispositivi mobili, mantenendo al contempo alte prestazioni visive.

Questo aggiornamento avrà un impatto significativo non solo sulle prestazioni dei dispositivi, ma anche sulla loro autonomia, rendendo gli iPhone 17 più competitivi rispetto ad altri smartphone di fascia alta, molti dei quali hanno già adottato schermi con tecnologia simile.