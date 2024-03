Flop di Apple, le cover sono un disastro e Amazon le sconsiglia

Apple è stata oggetto di molte critiche per le custodie FineWoven lanciate insieme all'iPhone 15. Fin dall'inizio, l'alternativa proposta da Apple all'utilizzo della pelle ha suscitato preoccupazioni per la facilità con cui si graffia e per la mancanza di quella sensazione "premium" che ci si aspetterebbe da una custodia che costa oltre 50 euro.

La situazione negli ultimi mesi non è migliorata, anzi, ha portato persino Amazon ad aggiungere un disclaimer alle custodie FineWoven. Sullo store, infatti, sotto la descrizione delle custodie FineWoven per iPhone 15, è possibile trovare una scatola di avviso gialla che informa che si tratta di un "articolo restituito frequentemente" e incoraggia gli utenti a leggere le recensioni dei clienti per avere ulteriori informazioni.

Le recensioni dei clienti evidenziano tre aspetti principali: il comfort del dispositivo, pareri contrastanti sull'aspetto estetico e la tendenza delle custodie FineWoven a graffiarsi facilmente.

La valutazione media delle recensioni è di 3.6 stelle, con il 49% delle recensioni a 5 stelle e il 22% a 1 stella. Le recensioni negative spesso lamentano la texture poco gradita, la scarsa qualità costruttiva e la propensione della custodia a graffiarsi facilmente.

Secondo l'analisi dell'intelligenza artificiale di Amazon, i clienti apprezzano il comfort della custodia FineWoven, ma alcuni lamentano i graffi e ci sono opinioni contrastanti sull'aspetto estetico.

Il materiale FineWoven rappresenta l'impegno di Apple verso una maggiore sostenibilità, con il 68% di contenuto riciclato post-consumo. Tuttavia, sembra che Apple abbia avuto problemi con la qualità delle custodie FineWoven.

Insomma, la decisione di acquistare una custodia FineWoven per iPhone 15 rimane a discrezione dell'utente, ma è importante tenere presente che ci sono opinioni contrastanti e che Amazon ha posto un avvertimento a riguardo.