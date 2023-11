FOLLIA Amazon! Apple iPad mini scontato del 30%

Dopo una settimana di Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata ai prodotti tecnologici. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, che tra le offerte propone l'ottimo iPad Mini nella versione del 2021 a soli 599,00€ invece di 859,00€, per uno sconto del 30%!

iPad Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad mini è consigliato a coloro che cercano un dispositivo portatile, potente e versatile. È particolarmente ideale per studenti, professionisti o viaggiatori grazie alla sua incredibile portabilità e all'ampio set di funzioni integrate: nel contesto lavorativo, le sue capacità di multitasking e le prestazioni super veloci fornite dal chip A15 Bionic con Neural Engine si rivelano straordinariamente utili, mentre coloro che sono spesso fuori casa apprezzeranno l'autonomia notevole della batteria che assicura fino a 10 ore di utilizzo continuativo.

Inoltre, per gli amanti della fotografia e dei video, l'iPad mini offre un notevole miglioramento con la sua fotocamera posteriore da 12MP grandangolo e una frontale da 12MP ultragrandangolo, assicurando immagini e video di alta qualità e rendendolo perfetto anche per le videochiamate. Inoltre, grazie al supporto 5G, potrete effettuare streaming video e download a velocità fulminea anche fuori casa.

L'iPad mini 2021 è dotato di un display Liquid Retina da 8,3 pollici e del chip A15 Bionic che offre prestazioni elevate e fluidità nel multitasking. A completarlo vi sono il Touch ID per l'autenticazione sicura, Wi-Fi 6 ultraveloce, 5G e connettore USB-C.

Insomma, l'offerta per l'iPad mini a soli 599€ rispetto al prezzo originale di 859€ è un affare da non perdere se siete alla ricerca di un tablet top di gamma e volete aggiungere un dispositivo al vostro ecosistema Apple. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

