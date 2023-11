FOLLIA Amazon! Samsung Galaxy Tab S8 Ultra scontato del 47%

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un tablet top di gamma tra i migliori sul mercato. Potrete, infatti, approfittare dello sconto del 47% sul Samsung Galaxy Tab S8 Ultra da 512GB, pagandolo solamente 989,00€ invece di 1.849,00€!

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è perfetto per coloro che sono alla ricerca di un tablet di fascia alta, ideale per il lavoro, lo studio e le attività creative. Offre, infatti, un'esperienza visiva eccezionale grazie al suo ampio display sAMOLED da 14,6" con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo colori vibranti e contrasti nitidi. La resa visiva è ulteriormente migliorata dai quattro speaker certificati Dolby Atmos, che offrono un audio a 360° forte e chiaro, creando un'esperienza immersiva durante la visione di contenuti multimediali o il gioco.

La S Pen inclusa aggiunge versatilità al tablet, consentendo a creativi di esprimere la loro arte attraverso disegni e schizzi precisi. Per chiunque, la penna si rivela utile per prendere appunti e navigare con facilità attraverso l'interfaccia. Inoltre, con 12GB di RAM e il potente chip Exynos 2200, il Galaxy Tab S8 Ultra gestisce senza sforzi l'esecuzione di diverse applicazioni contemporaneamente, garantendo prestazioni fluide e responsività. L'interfaccia One UI favorisce il multitasking, consentendo l'utilizzo simultaneo di più finestre.

Infine, le due fotocamere frontali da 12MP migliorano l'esperienza delle videochiamate, offrendo immagini di alta qualità. La batteria da 11.200mAh con ricarica rapida da 45W assicura, invece, una ricarica veloce, riducendo il tempo di attesa e consentendo di tornare rapidamente alle attività.

Grazie al Black Friday di Amazon potrete approfittare del prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, giacché sino ad ora non era mai sceso sotto i 1.346,00€. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

