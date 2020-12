Fossil Gen.6, certificata una variante LTE

Fossil si starebbe preparando al lancio dei suoi prossimi smartwatch di sesta generazione, basati sul sistema operativo creato ad hoc da Google, WearOS. Il Fossil Gen.6 è stato individuato sul portale della FCC contraddistinto dal numero di modello C1NF1. Il punto forte del wearable, stando a quanto riportato dall’elenco, sarebbe rappresentato dal suo supporto alla connettività LTE. E’ bene ricordare come a settembre 2020, sono stati avvistati sul portale della FCC ben quattro nuovi modelli di smartwatch realizzati da Fossil, seppur corredati da pochi dettagli ad eccezione dei numeri di modello, ovvero DW11F1, DW11F2, DW11M1 e DW11M2.

Credit - TheGoAndroid

L’elenco degli smartwatch di nuova generazione dell’azienda americana sul portale della FCC è stato individuato, per la prima volta, dal team di thegoandroid e fornirebbe alcuni dettagli in più rispetto a quanto emerso alcuni mesi fa. Secondo la FCC, lo smartwatch Fossil C1NF1 supporterebbe le bande LTE a 2,4, 12 e 13 GHz.

La capacità della batteria risulterebbe invece sconosciuta quindi non siamo in grado di capire quale potrebbe essere la durata dello smartwatch con una singola carica. E’ comunque molto probabile che rispetto ai modelli precedenti possa garantire un utilizzo continuativo maggiore. Ma non è tutto perché anche altri smartwatch Fossil contraddistinti dal numero di modello C1NF1, C1CF1, C1EF1, DW11F1 e DW11F2 sono stati individuati invece sul portale di Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), l’organizzazione che sovrintende lo sviluppo degli standard Bluetooth e la concessione in licenza delle tecnologie e dei marchi Bluetooth ai produttori.

Fossil smartwatch

Lo smartwatch Fossil Gen.6 dovrebbe essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 4100 supportato dall’ultima versione del sistema operativo di WearOS. Non mancherebbe poi neanche il GPS e la connettività Wi-Fi. Al momento, non si hanno ulteriori indiscrezioni a riguardo ma ben presto potrebbero arrivare ulteriori novità, la presentazione potrebbe infatti essere molto vicina.