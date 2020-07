Galaxy A01 Core: ecco come sarà lo smartphone con batteria removibile

Samsung sembrerebbe davvero intenzionata a fare un tuffo nel passato. I colleghi di Sammobile infatti continuano a raccogliere informazioni sullo smartphone di fascia bassa Galaxy A01 Cover. Perché tanta curiosità? Il dispositivo potrebbe segnare il grande ritorno alle batterie removibili, una caratteristica ormai scomparsa nel mercato smartphone. Dopo aver scovato i primi indizi qualche settimana fa, la fonte è riuscita ad ottenere quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche.

Galaxy A01 Cover dovrebbe essere caratterizzato da una scheda tecnica estremamente basilare. I dettagli differiscono leggermente rispetto a quanto riportato da un noto leaker nei giorni scorsi. Il cuore pulsante sarebbe un processore MediaTek MT6739 da 1,5 GHz abbinato a 1 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione. Sarebbe, dunque, uno smartphone Android Go pensato per la fascia più bassa del mercato. Sul retro, ci sarebbe una sola batteria da 8 Megapixel (f/2.2). Sensore unico da 5 Megapixel (f/2.4) anche per la parte frontale.

Credit - Sammobile

Il display LCD avrebbe una diagonale da 5,3 pollici con risoluzione 1.480 x 720 pixel. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 3.000 mAh. Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che possa trattarsi di una batteria removibile. La capacità potrebbe sembrare limitata rispetto a quanto siamo abituati a vedere sugli smartphone attuali, ma ci sarebbe il vantaggio di poterla sostituire facilmente con una seconda unità, nel caso in cui ci sia bisogno di più carica durante la giornata. Senza dimenticare che una scheda tecnica così basilare e Android Go a bordo dovrebbero garantire un’ottima autonomia.

Non ci sono informazioni su una possibile data di lancio ma dato l’intensificarsi delle indiscrezioni l’ufficialità potrebbe essere molto vicina. Non ci aspettiamo certamente un evento dedicato da parte di Samsung che potrebbe ufficializzare Galaxy A01 Core attraverso un comunicato stampa.