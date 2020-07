Galaxy S20: ancora problemi di ricarica, Samsung indaga

I possessori di Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e S20 Ultra 5G continuano a riportare esperienze circa le problematiche di ricarica dei loro dispositivi.

I clienti sostengono la tesi che alcune volte lo smartphone non entri nemmeno nella modalità ricarica, e non basta nemmeno staccare e riattaccando il cavo più volte.

Da qualche settimana si rincorrono post e dichiarazioni degli utenti che continuano a segnalare la cosa ma per ora non esiste ne una vera e propria dichiarazione ufficiale ne una vera e propria soluzione. Nelle ultime ore sono arrivate nuove segnalazioni circa alcuni Galaxy S20 che iniziano a caricare e, dopo pochi istanti, interrompono il flusso di corrente. Il software propone di staccare e ricollegare il cavo ma, anche in questo caso, nulla di fatto.

La cosa strana è che se si usa la ricarica Wireless, i problemi svaniscono e si può caricare il telefono senza alcun problema. La cosa era già emerso diverse settimane fa e oggi pare che dopo un update OTA, legato all’aggiornamento mensile delle patch di sicurezze, si sia ripresentato. Non tutti gli smartphone della famiglia S20 ne soffrono ma molte delle nuove segnalazioni arrivano dalla Germania.

Per capire se il problema sia hardware o software dobbiamo attendere la risposta di Samsung, la quale è stata interpellata in merito da Sammobile, testata molto amica del colosso Sud Coreano. Speriamo che la stessa problematica non capiti per il Galaxy S20 Fan Edition.

Se anche voi avete problematiche simili, l’unica cosa da fare è riavviare lo smartphone e riprovare a metterlo in ricarica. Chiaramente è un semplice metodo temporaneo prima di avere una posizione da parte di Samsung.