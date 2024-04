Un nuovo metodo di ricarica delle auto elettriche potrebbe allungarne la vita

Nel dinamico settore della tecnologia delle batterie, la ricerca di metodi per ottimizzare la vita utile e le prestazioni delle batterie è incessante. Recentemente, un team internazionale di ricercatori tedeschi, guidato dal professor Philipp Adelhelm dell’Helmholtz Centre di Berlino e della Humboldt University, ha proposto un nuovo approccio alla ricarica delle batterie agli ioni di litio che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestiamo la carica di questi dispositivi. Il loro lavoro, che ha visto la partecipazione di scienziati danesi, è stato pubblicato su Advanced Energy Materials, ed esplora i benefici della ricarica a impulsi .

Meno stress per le celle, ovvero una durata potenzialmente maggiore

Il focus dello studio si è rivolto verso le batterie con anodo in grafite e una chimica, una composizione molto comune nelle attrezzature elettroniche moderne anche se nuovi standard, come la chimica, stanno diventando più diffusi. Durante l'esperimento, sono stati condotti test confrontando metodi di ricarica tradizionali a corrente continua con quelli innovativi a impulsi ad alta frequenza. L'analisi post-ricarica delle celle ha rilevato che quelle trattate con, come fratture e ispessimenti dell'anodo.

Al contrario, le celle sottoposte a ricarica a impulsi hanno dimostrato una distribuzione più omogenea degli ioni di litio sull'anodo, risultando in uno stress significativamente inferiore durante i cicli di ricarica. Questa scoperta suggerisce che l'adozione di questa modalità di ricarica possa prolungare notevolmente la durata delle batterie, garantendo nello stesso tempo il mantenimento delle prestazioni.

La dott.ssa Julia Kowal, esperta di tecnologie per lo stoccaggio dell'energia presso l'università di Ingegneria di Berlino, ha evidenziato i potenziali vantaggi della ricarica a impulsi, sottolineando come questa tecnica possa non solo migliorare le prestazioni ma anche estendere la durata delle batterie.