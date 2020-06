Galaxy S20 Fan Edition, svelate colorazioni e prezzo

Galaxy S20 Fan Edition potrebbe essere annunciato alla fine dell’anno (in una presentazione diversa da Galaxy Note 20) e i nuovi leak odierni ci riportano di quali colorazioni sarà dotato.

Lo smartphone dovrebbe rimpiazzare il Galaxy S20 Lite, ma solo nel nome. Si parla infatti di una scheda tecnica da top di gamma ma con un prezzo inferiore ai modelli di riferimento, quelli annunciati a febbraio 2020.

Galaxy S10 Lite avrà quindi un successore. Con la Fan Edition l’obiettivo è quello di fare in modo che si possa entrare a far parte della famiglia Galaxy S20 senza dover spendere le cifre che servono per portarsi a casa S20, S20+ e S20 Ultra.

I leak ci riportano anche una probabile scheda tecnica. Innanzi tutto i codici prodotto sono SM-G780 per i modelli Global (Europei compresi) e SM-G781 per i modelli USA. Entrando ancora nel dettaglio, le caratteristiche vedono una memoria da 128 GB e un SoC Snapdragon 865 peri modelli Americani e l’Exynos 990 per il modelli localizzati per il mercato mondiale.

La fotocamera sarà dotata di una nuova tecnologia che Samsung chiamerà Super Steady 2.0, vanterà un sistema di stabilizzazione migliore che aumenterà la qualità di foto e video, sopratutto acquisendo scene in movimento e con scarse condizioni di luce.

Il sistema operativo sarà Android 10 ma verrà subito aggiornato ad Android 11, con l’interfaccia utente che sarà la One UI 2.5.

Per quanto riguarda i prezzi, si dovrebbe rimanere sulla fascia di Note 10 Lite ed S10 Lite con un prezzo di 600 euro per il modello da 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM.

Infine, le colorazioni che comporranno Galaxy S20 Fan Edition saranno Blue, White e Light Violet con dei nomi commerciali che saranno Prism Blue, Prism White e Prism Violet.