Galaxy S21, Exynos 1000 e fotocamera da 150 MP

Il Galaxy S21 potrebbe essere dotato di un SoC Exynos 1000 in Europa e di un SoC Snapdragon 865 in USA. Samsung sta pensando di non utilizzare lo Snapdragon 875 il prossimo anno perché Qualcomm avrebbe alzato sensibilmente i costi di acquisto dei suoi “Snapdragon Kit”.

Per avvalorare la tesi, sappiamo che Xiaomi avrebbe già contattato Qualcomm il quale ha risposto che il Kit Snapdragon 875 costerà circa 250 dollari per unità.

Ed è proprio il costo il problema, sopratutto perché i top di gamma dovrebbero alzare ancora di più l’asticella del prezzo al pubblico. Samsung si starebbe già guardando intorno per cercare delle alternative, compresa la soluzione di utilizzare lo Snapdragon 865 nei suoi Galaxy S21. Il prossimo anno non sarà più considerato un SoC top di gamma e costerà meno – circa 150 dollari per kit – che alla fine sono 100 dollari in meno rispetto ai 250 dollari del successore.

E’ chiaro che ci sarebbe uno scompenso notevole legato alle prestazioni tra un Exynos 1000 e uno Snapdragon 865, anche perché il nuovo SoC made in Samsung sarà prodotto utilizzato la potente architettura Cortex-X1 a 5nm.

C’è anche un altro aspetto che i rumors continuano decisi a riportare. Il primo è che la fotocamera posteriore avrà vari sensori (si parla di 5) e quello principale avrà una risoluzione da 150 MP. Inoltre, nella parte anteriore, Samsung dovrebbe riuscire in tempo ad inserire la nuova tecnologia della fotocamera sotto al display così da raggiungere finalmente ciò che tutti i produttori auspicano, ovvero un design completamente bezel-less.

Non solo la fotocamera anteriore, anche il sensore delle impronte digitali sarà sotto al display e utilizzerà la tecnologia Qualcomm Fingerprint Sonic 3D.

Insomma, Samsung deve trovare una soluzione per far si che i nuovi Galaxy S21 (o Galaxy S30) non costino di più del già alto prezzo di listino attuale, oppure si arriverà a puntare sempre più ai modelli Lite degli stessi. Abbiamo affrontato l’argomento qui.