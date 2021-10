Galaxy S22: il 2014 è l’anno dal quale prendere spunto

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra arriveranno nei primi mesi nel prossimo anno e con loro porteranno diverse novità, alcune di queste strizzeranno l’occhio al passato (nemmeno tanto recente).

C’è da segnalare, probabilmente, che non arriveranno nel mese di gennaio come la precedente generazione ma potrebbero essere annunciati a febbraio. Il perché lo abbiamo già analizzato qui.

Secondo IceUniverse, leaker molto vicino e preciso riguardo le vicende del produttore coreano, i prossimi top di gamma avranno tutti i display flat. Tradotto, torneranno gli schermi come questo!

Andando a ritroso, per trovare una famiglia di smartphone Galaxy S annunciata che avesse solo display piatti, bisogna rispolverare il 2014. Galaxy S5 era l’unico smartphone ed è stato caratterizzato da un solo modello flagship. I bordi curvi dal modello successivo – Galaxy S6 – ci sono sempre stati e, generazione dopo generazione, almeno un modello della famiglia ha sempre avuto tale caratteristica.

Inoltre il leaker riporta come entrambe le “facce” del nuovo Galaxy S22 saranno piatte, quindi ci riferiamo anche alla parte posteriore (e qui si che possiamo pensare al Galaxy S6/S6 Edge con la loro parte posteriore in vetro). E ancora, il profilo laterale dei prodotti sarà “iPhone 13 style”. Quindi, anche in questo caso, potremmo aspettarci un profilo che abbraccia lo smartphone piatto, proprio come le due ultime generazioni di smartphone di Apple.

Infine, qualche nuovo dettaglio per quanto concerne la fotocamera di S22 Ultra, che dovrebbe essere così formata:

sensore principale da 108 MP;

sensore ultrawide da oltre 120 gradi da 12 MP;

teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x;

periscopio da 10 MP.

Se tutti i modelli avranno il display piatto, non si può dire la stessa cosa della S Pen con Samsung che continuerà a renderla compatibile solo con S22 Ultra, che potrebbe avere anche una feritoia nello smartphone dove alloggiarla.