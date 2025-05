Galaxy S25 Edge ha poca batteria? iPhone 17 Air farà di peggio!

Nel panorama degli smartphone sempre più sottili, si profila all'orizzonte una nuova sfida alla fisica e all'autonomia. Apple prepara il lancio dell'iPhone 17 Air con caratteristiche che potrebbero diventare tanto un punto di vanto quanto un serio handicap. Secondo recenti fughe di notizie provenienti dalla supply chain e riportate su Naver, il colosso di Cupertino starebbe sviluppando uno smartphone di appena 5,5 millimetri di spessore, battendo così il già sottilissimo Samsung Galaxy S25 Edge, che si ferma a 5,8mm. Ma dietro questo record di sottigliezza si nasconde un potenziale problema che potrebbe trasformare un'innovazione tecnica in un incubo per gli utenti: una batteria dalla capacità estremamente ridotta.

La questione della capacità della batteria è diventata centrale nel dibattito sulla direzione che stanno prendendo i produttori di smartphone di fascia alta. Samsung ha già attirato critiche con il suo Galaxy S25 Edge, dotato di una batteria da 3.900mAh, considerata insufficiente da molti utenti, soprattutto se confrontata con i 4.900mAh del modello Plus, paradossalmente meno costoso.

Le indiscrezioni sul futuro iPhone 17 Air, tuttavia, spostano ulteriormente i limiti verso il basso. La batteria dell'ultrasottile dispositivo Apple potrebbe avere una capacità di appena 2.800mAh, ben 1.100 mAh in meno rispetto al già criticato Galaxy S25 Edge. Una scelta tecnica che appare quasi provocatoria nell'attuale contesto di mercato, dove l'autonomia rappresenta una delle principali preoccupazioni degli utenti.

Secondo le fonti, l'azienda utilizzerebbe già batterie ad alta densità energetica, capaci di offrire un incremento di capacità del 15-20% rispetto a quelle standard. Inoltre, starebbe lavorando su funzionalità di risparmio energetico basate sull'intelligenza artificiale, che potrebbero ottimizzare l'uso della batteria a seconda delle abitudini dell'utente.

Non si tratterebbe solo di spessore ridotto, ma anche di peso piuma: l'iPhone 17 Air potrebbe pesare appena 145 grammi, risultando significativamente più leggero del Galaxy S25 Edge che si attesta sui 163 grammi. Una caratteristica che indubbiamente impressionerà al primo contatto, ma che rischia di trasformarsi in un problema nelle situazioni quotidiane in cui l'autonomia è cruciale.

La strategia commerciale di Apple include anche una soluzione già vista in passato: la vendita di custodie con batteria integrata o power bank magnetici come accessorio separato. Un approccio che ha già funzionato con precedenti modelli, ma che in questo caso sembrerebbe più una necessità che un'opzione. I prototipi dell'iPhone 17 Air circolano già da tempo, mostrando un design certamente affascinante nella sua sottigliezza, ma che solleva interrogativi sulla durata effettiva in condizioni di utilizzo reale.

Questa nuova tendenza solleva interrogativi fondamentali sulle priorità dell'industria degli smartphone. I produttori sembrano privilegiare caratteristiche estetiche come sottigliezza e leggerezza rispetto a fattori pratici come l'autonomia. Una scelta che potrebbe rivelarsi rischiosa in un mercato dove gli utenti mostrano una crescente insofferenza verso dispositivi che non riescono a garantire un'intera giornata di utilizzo senza necessità di ricarica.