Galaxy S25 Edge, trapelano nuove interessanti specifiche

Il mondo degli smartphone è in fermento in attesa della prossima battaglia tra titani: Samsung contro Apple. Mentre l'iPhone 17 Air è ancora avvolto nel mistero, Samsung sembra pronta a svelare il suo asso nella manica, il Galaxy S25 Edge. Un nuovo rapporto, proveniente da una fonte solitamente affidabile, ha acceso i riflettori su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche di questo attesissimo dispositivo, promettendo una competizione serrata.

Secondo il tipster @PandaFlashPro, il Galaxy S25 Edge non sarà solo sottile, come suggerito in precedenza, ma anche un concentrato di tecnologia e design raffinato. Il display, un Dynamic AMOLED 2X, si preannuncia spettacolare, con una luminosità di picco di 2.600 nit, garantendo una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, unita alla tecnologia ProScaler, promette un'esperienza visiva fluida e reattiva, sia durante la navigazione web che nelle sessioni di gioco più intense.

Le cornici, ridotte a soli 1,32mm, dovrebbero massimizzare l'area di visualizzazione, immergendo l'utente nei contenuti. La protezione sarà affidata al resistente Gorilla Glass Victus 2, mentre la scocca si dice sarà realizzata in Armor Aluminum, un materiale che coniuga leggerezza e robustezza.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Sotto la scocca, il Galaxy S25 Edge potrebbe nascondere il processore Snapdragon 8 Elite, il top di gamma di Qualcomm, affiancato da 12 GB di RAM e storage UFS 4.0, garantendo velocità e reattività in ogni situazione. Per mantenere le temperature sotto controllo, Samsung avrebbe optato per un sistema di raffreddamento a camera di vapore più sottile rispetto al modello base Galaxy S25.

La connettività sarà all'avanguardia, con supporto per Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 e una porta USB 3.2 Tipo-C. Non mancheranno un lettore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display, altoparlanti stereo e una connettività 5G "senza compromessi", per navigare e scaricare dati alla massima velocità.

Le indiscrezioni precedenti avevano già suggerito la presenza di una fotocamera principale da 200 megapixel, e il nuovo rapporto sembra confermare questa ipotesi. Sebbene non siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle altre fotocamere, è lecito aspettarsi un comparto fotografico di altissimo livello, in grado di competere ad armi pari con il futuro iPhone.

L'unico aspetto che lascia qualche perplessità è la batteria. Il rapporto ribadisce quanto già emerso in precedenza: una capacità di 3.900 mAh e una ricarica da 25W. Se confermato, questo rappresenterebbe un punto debole rispetto alla concorrenza, che spesso offre batterie più capienti e ricariche più veloci. Tuttavia, è possibile che Samsung stia lavorando sull'ottimizzazione software per massimizzare l'autonomia.

Secondo le fonti, Samsung starebbe pianificando il lancio del Galaxy S25 Edge per la fine di aprile 2025. Il prezzo rimane un'incognita, ma si prevede che si posizionerà tra il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra, riflettendo la sua natura di dispositivo premium. È interessante notare come probabilmente verrà venduto solo in un colore.