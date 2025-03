Galaxy S26 Ultra avrà una fotocamera in meno, guadagnerà in batteria

Samsung si prepara a rivoluzionare la propria linea di punta con il Galaxy S26 Ultra, un dispositivo che, nonostante il lancio previsto solo tra quasi un anno, sta già generando un intenso dibattito tra gli appassionati. Le indiscrezioni che circolano suggeriscono cambiamenti radicali rispetto ai modelli precedenti, alcuni dei quali potrebbero risultare controversi per i fan del marchio coreano. La riformulazione del comparto fotografico e le novità relative alla batteria sembrano essere al centro delle modifiche più significative che Samsung starebbe progettando per il suo futuro flagship.

Secondo le recenti indiscrezioni basate sui prototipi in fase di test, il Galaxy S26 Ultra potrebbe subire una riduzione nel numero di sensori fotografici. A differenza dell'attuale configurazione a quattro fotocamere, il nuovo modello potrebbe presentare solo tre sensori sul retro: un sensore principale da 200 megapixel, un ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 4x anch'esso da 200 megapixel.

Questa apparente semplificazione potrebbe essere compensata dal ritorno di una caratteristica abbandonata da tempo: l'apertura variabile. Samsung aveva introdotto questa funzionalità con la serie Galaxy S9, permettendo ai dispositivi di passare tra aperture f/1.5 e f/2.4, per poi rimuoverla con la serie Galaxy S20. Il suo ritorno sul sensore principale del S26 Ultra potrebbe offrire una maggiore versatilità fotografica nonostante la riduzione del numero di lenti.

La vera rivoluzione potrebbe arrivare dalla batteria, non dalle fotocamere

Un'altra indiscrezione sorprendente riguarda la possibile reintroduzione della funzionalità Bluetooth per la S-Pen. Questa notizia appare inaspettata considerando che Samsung ha appena rimosso questa caratteristica nel Galaxy S25 Ultra, deludendo molti utenti affezionati. È difficile immaginare un dietrofront così rapido da parte dell'azienda coreana, ma i prototipi in fase di test sembrano includere questa possibilità.

La decisione di rimuovere le funzionalità Bluetooth dalla S Pen del Galaxy S25 Ultra è stata una delle scelte più controverse degli ultimi anni per Samsung, e un eventuale ripensamento potrebbe essere interpretato come una risposta alle critiche ricevute. Tuttavia, le informazioni sui prototipi non sempre riflettono le caratteristiche del prodotto finale.

La vera novità che potrebbe far dimenticare agli utenti qualsiasi delusione riguarda la batteria. Diverse fonti concordano sul fatto che il Galaxy S26 Ultra potrebbe finalmente superare la barriera dei 5.000 mAh, ferma da diversi anni per i modelli di punta Samsung.

I prototipi attualmente in test sembrano includere una batteria da 5.500mAh, ma la voce più insistente riguarda la possibile adozione della tecnologia al carburo di silicio, che potrebbe portare la capacità fino a 6.000mAh. Un simile incremento rappresenterebbe un significativo passo avanti in termini di autonomia e potrebbe diventare uno dei principali punti di forza del dispositivo.

Resta da vedere se queste modifiche saranno effettivamente implementate nel modello finale e, soprattutto, come saranno accolte dagli utenti. L'eliminazione di una fotocamera potrebbe sembrare un passo indietro, ma se compensata da prestazioni superiori degli altri sensori e da una maggiore autonomia, potrebbe rappresentare una scelta vincente per il futuro flagship di Samsung.