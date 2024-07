Galaxy Z Flip6 non ha una delle funzioni che rende unici i flagship Samsung

L'ultimo modello della serie Galaxy Z Flip, il Galaxy Z Flip6, è stato presentato senza il supporto per Samsung DeX, una caratteristica distintiva capace di trasformare i dispositivi mobile in vere e proprie stazioni di lavoro con interfaccia desktop. Questa funzionalità permette di collegare lo smartphone a display esterni come TV e smart display per utilizzare un'interfaccia simil-PC.

Nonostante le migliorie tecniche, tra cui un nuovo sistema di raffreddamento a camera di vapore, il Galaxy Z Flip6 non integra ancora questa funzionalità. La camera di vapore in questione è il 150% più grande rispetto a quella presente nel Galaxy S23 Ultra, migliorando notevolmente la gestione delle temperature rispetto ai modelli precedenti.

Lo smartphone pieghevole è dotato di un potente chip Snapdragon 8 Gen 3 e offre 12GB di RAM di serie, garantendo prestazioni di alto livello. Nonostante tali specifiche, la mancanza di supporto per DeX potrebbe essere vista come una delusione per gli acquirenti, soprattutto in considerazione dell'aumento di prezzo rispetto al modello precedente.

Le ragioni di questa scelta non sono state ancora chiaramente spiegate da Samsung, e non è dato sapere se in futuro possano essere aggiunte funzionalità DeX attraverso un aggiornamento software.

Il Galaxy Z Flip6, parte della linea di dispositivi pieghevoli di grande successo di Samsung, è già disponibile per il pre-ordine. Per chi è preoccupato del costo, potrebbe essere interessante valutare le offerte di permuta dell'usato disponibili.

Nel frattempo, durante l'evento Unpacked, Samsung ha presentato anche altri importanti aggiornamenti tecnologici, inclusi miglioramenti nell'utilizzo del display esterno del Galaxy Z Flip6 per rispondere alle email e l'implementazione di elementi riciclati nei nuovi foldable Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Inoltre, è stato rivelato che entrambi i nuovi modelli sono più robusti e hanno ricevuto una valutazione IP superiore rispetto ai loro predecessori.

La tecnologia Galaxy AI, menzionata anch'essa durante l'evento, sarà presto implementata su circa 200 milioni di dispositivi entro la fine dell'anno, dimostrando l'impegno continuo di Samsung nel migliorare l'esperienza utente attraverso l'intelligenza artificiale.