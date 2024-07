Samsung Galaxy Z Fold6 è ufficiale, decisi passi avanti per l'hardware ma il focus è Galaxy AI

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked tenutosi oggi a Parigi, Samsung ha svelato il futuro dei suoi foldable con il lancio di Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, insieme ai nuovi wearable Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro. L'azienda sudcoreana ha presentato dispositivi che segnano un significativo avanzamento nell'integrazione dell'intelligenza artificiale e decisi, seppur piccoli, passi avanti nella tecnologia pieghevole.

Immagine 3 di 3

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Samsung ha introdotto all'inizio dell'anno la propria versione dell'intelligenza artificiale mobile con il marchio Galaxy AI, e ora porta avanti questa integrazione nei suoi prodotti con la nuova serie Galaxy Z. La combinazione tra il design pieghevole e l’AI, secondo il brand, apre nuove possibilità in termini di comunicazione, produttività e creatività.

Il Galaxy Z Fold6, più sottile e leggero rispetto ai suoi predecessori, offre un design elegante e raffinato, caratterizzato da bordi piatti e un nuovo display esterno più largo. Le nuove dimensioni dello schermo esterno migliorano l’esperienza visiva, rendendo lo smartphone più pratico da chiuso. La struttura della cerniera a doppio binario e il display pieghevole rinforzato conferiscono al dispositivo una resistenza superiore, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità. Lo smartphone è protetto all'esterno da vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e da una struttura in Armor Aluminum.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il cuore pulsante del Galaxy Z Fold6 è il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, il processore mobile più avanzato disponibile sul mercato. Questo chip offre prestazioni di CPU, GPU e NPU migliorate rispetto ai modelli dello scorso anno, ottimizzate per l’elaborazione AI, garantendo una grafica superiore e prestazioni complessive su un nuovo livello. La nuova camera di vapore, presente per la prima volta anche su Z Flip6, massimizza le performance, permettendo un utilizzo prolungato senza eccessivi surriscaldamenti. Galaxy Z Fold6 è ideale anche per il gaming, con i giochi che prendono vita sull'ampio display interno da 7,6 pollici, che offre una luminosità fino a 2.600 nit.

Immagine 1 di 7

Immagine 2 di 7

Immagine 3 di 7

Immagine 4 di 7

Immagine 5 di 7

Immagine 6 di 7

Immagine 7 di 7

Galaxy Z Fold6 è progettato per ottimizzare la produttività su grande schermo grazie a una serie di funzionalità potenziate dall'AI. Assistente Note su Samsung Notes permette traduzioni, riassunti e formattazione automatica degli appunti, mentre la nuova funzione di trascrizione converte le registrazioni vocali in testo. Il Compositore della tastiera Samsung genera testo basato su parole chiave per e-mail e social media, analizzando i post precedenti per riflettere il tono dell’utente. La S Pen, che anche questa volta funziona solamente sul display interno, offre comandi rapidi per attivare funzioni specifiche e la Selezione intelligente suggerisce funzioni utili come traduzione e aggiunta di note.

Samsung ha rafforzato la sua collaborazione con Google integrando l’app Google Gemini anche in Galaxy Z Fold6. Questo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale offre supporto per scrittura, apprendimento e pianificazione delle attività. Gemini è integrato con diverse app Google, semplificando l’organizzazione di viaggi, fornendo informazioni in tempo reale sulle prenotazioni e suggerendo itinerari ottimali.

L'AI di Galaxy Z Fold6 migliora anche la comunicazione, grazie a Interprete, che offre traduzioni simultanee su entrambi i display del dispositivo. Traduzione Live, che traduce le chiamate in tempo reale, è ora disponibile anche su app di terze parti. Samsung ci tiene a ricordare che gli utenti hanno il pieno controllo sull’utilizzo dei dati per migliorare le esperienze AI.

La sicurezza è una priorità per Samsung, e Galaxy Z Fold6 non fa eccezione. Protetto da Samsung Knox, il dispositivo offre una sicurezza multilivello per salvaguardare le informazioni critiche. Inoltre, la crittografia end-to-end e le funzionalità di sicurezza avanzate come Knox Vault e Dashboard per la sicurezza e la privacy garantiscono una protezione completa.

Samsung continua il suo impegno verso un futuro sostenibile con Galaxy Z Fold6, utilizzando materiali riciclati come vetro, alluminio, plastica, cobalto ed elementi rari in un numero maggiore di componenti. Anche la confezione del prodotto è realizzata con materiale cartaceo riciclato al 100%. Il dispositivo è progettato per durare nel tempo, con sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold6

Display Schermo principale QXGA+ da 7,6 pollici Dynamic AMOLED 2X Display Infinity Flex (2160 x 1856 pixel, 20,9:18), 374ppi Frequenza di aggiornamento adattiva 1Hz - 120Hz Schermo esterno HD+ da 6,3 pollici Dynamic AMOLED 2X (2376 x 968 pixel, 22,1:9), 410ppi Frequenza di aggiornamento adattiva 1Hz - 120Hz Dimensioni e peso Chiuso 68,1 x 153,5 x 12,1mm Aperto 132,6 x 153,5 x 5,6mm Peso 239g Fotocamera Fotocamera anteriore Fotocamera selfie da 10MP f/2.2, Dimensione pixel: 1,22μm, FOV 85° Fotocamera sotto il display Fotocamera sotto il display da 4MP f/1.8, Dimensione pixel: 2,0μm, FOV 85° Tripla fotocamera posteriore Fotocamera ultra-grandangolare da 12MP f/2.2, Dimensione pixel: 1,12μm, FOV 123° Fotocamera grandangolare da 50MP Dual Pixel AF, OIS, f/1.8, Dimensione pixel: 1,0μm, FOV 85° Teleobiettivo da 10MP PDAF, OIS, f/2.4, Dimensione pixel: 1,0μm, FOV 36°, Zoom ottico 3X Processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy Memoria e archiviazione 12GB di RAM con 1TB di memoria interna 12GB di RAM con 512GB di memoria interna 12GB di RAM con 256GB di memoria interna Batteria 4.400mAh Ricarica Ricarica cablata: fino al 50% di carica in circa 30 minuti con adattatore da 25 W e cavo USB-C da 3A Ricarica wireless rapida 2.0, Condivisione batteria senza fili Resistenza all’acqua IP48 Sistema operativo Android 14 One UI 6.1.1 Rete e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Sensori Lettore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità Sicurezza Samsung Knox con Samsung Knox Vault SIM Card Fino a due Nano SIM e Multi eSIM Colori Silver Shadow, Pink, Navy

[Esclusiva Samsung.com] Crafted Black, White

Prezzi, disponibilità e promozioni

Galaxy Z Fold6 è disponibile in Italia a partire da oggi nelle seguenti configurazioni:

12GB + 1TB | 2.459 euro

12GB + 512GB | 2.219 euro

12GB + 256GB | 2.099 euro

I colori disponibili sono Silver Shadow, Pink e Navy. Esclusive tonalità Crafted Black e White sono disponibili su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store di Arese.

Samsung offre un anno gratuito di Samsung Care+, che protegge i prodotti da danni accidentali durante il periodo di pre-ordine. Acquistando un Galaxy Z Fold6 su Samsung.com dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo fino a 780 euro di valutazione e 100 euro di sconto a carrello, oltre ai 12 mesi di protezione Samsung Care+. Acquistando un Galaxy Z Fold6 nello stesso periodo è possibile ricevere in omaggio anche una custodia Clip Case.