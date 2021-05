Galaxy Z Fold3: tante novità di cui una invisibile

Con la presentazione anticipata della famiglia Galaxy S21, è lecito aspettarsi che anche gli smartphone previsti per il secondo semestre 2021 vengano annunciati un mese prima. L’interesse si dirige sempre più al Galaxy Z Fold3 che dovrebbe essere accompagnato da altri pieghevoli.

Samsung ha annunciato già da alcuni mesi che la line up Galaxy Note 21 quest’anno non vedrà la luce a causa del problema di approvvigionamento di semiconduttori. Questo favorirà un passaggio di S Pen tra quest’ultimo e il prossimo Galaxy Z Fold3 che, visto ancora i prezzi elevati, registrerà meno unità vendute rispetto alla normalità della controparte Galaxy Note.

Ma una delle novità, oltre la S Pen, pare essere la sostituzione di tutti i pulsanti fisici con delle cornici sensibili alle gestures in modo tal da replicarne le medesime funzioni. Cornici con all’interno dei sensori che risulteranno invisibili alla vista.

In questo modo si avrebbero notevoli vantaggi in termini di costruzione e si eliminerebbe un problema se si dovesse parlare di impermeabilità. Bisogna però affermare che quando altre aziende hanno provato a percorrere la stessa strada, sono sempre tornate sui loro passi. Ovviamente non possiamo dire con certezza che Samsung replicherà le stesse funzioni di chi ci ha provato prima di lei ma un sistema a gestures che funziona ottimamente potrebbe gettare le basi per rimuoverli anche dagli altri dispositivi.

Si potranno anche assegnare gestures personalizzate per controllare lo smartphone o semplicemente per alzare o abbassare il volume con gesti a noi più graditi. Inoltre anche il prossimo Galaxy Z Flip3 dovrebbe condividere lo stesso sistema gestuale “invisibile”, chiaramente su una superficie più contenuta.

Insomma, Galaxy Z Fold3 sarà il terzo pieghevole per Samsung con apertura a libro e siamo sicuri che conterrà tante nuove funzioni, il probabile appuntamento sarà a luglio.