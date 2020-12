Se Galaxy Note 21 non vedrà la luce, LG avrà già pronta la sua mossa

Le voci circa la decisione di Samsung di non creare alcuna nuova famiglia di Galaxy Note 21 alla fine del 2021 si intensificano. Se ciò dovesse avvenire, il segmento rimarrà terra di nessuno perdendo il suo massimo esponente. Ma LG ha già in cantiere la sua mossa e con Stylo 7 potrebbe finalmente ambire allo spazio lasciato vuoto.

A dire la verità di LG Stylo sotto i ponti ne sono passati, ma c’è da dire che non hanno mai messo in discussione la famiglia Note. Fermo restando che negli anni la proposta non è mai stata convincente, ergo, non sono mai arrivati top di gamma di tale famiglia.

Ebbene, LG Stylo 7 vuole spingere sull’acceleratore delle specifiche e i rumors lo dipingono come uno smartphone top di gamma con un display da 6,8 pollici Oled completamente piatto per poter usare la penna in ogni punto. La fotocamera frontale sarebbe contenuta in un foro.

E la Stylus? Presente e contenuta all’interno del prodotto. Sarà capace di interagire con il digitalizzatore applicato al pannello con nuove funzioni software capaci di renderla produttiva. LG pensa però anche ad uno Stylo 7 medio di gamma che non intaccherà la qualità dell’interazione con la penna ma ne abbasserà il prezzo di acquisto.

Inoltre entrambi potrebbero avere a disposizione un modem 5G e, anche se i rumors non lo riportano, ci aspettiamo un SoC della serie 8xx per uno e un SoC della serie Snapdragon 7xx per il secondo. Se nel 2021 il Galaxy Note 21 non vedrà la luce, comunque S Pen sarà compatibile con Galaxy S21 Ultra e sarà parte integrante della prossima generazione di Galaxy Z Fold 3. Proprio come abbiamo riportato nelle indiscrezioni di questo articolo.