Garmin a IFA 2019, tutte le novità annunciate

In occasione di IFA 2019, Garmin ha presentato tanti nuovi smartwatch. Tra questi spicca il modello top di gamma denominato Venu, che arriverà anche in Italia.

Smartwatch per tutti. È questa la filosofia alla base degli annunci fatti da Garmin nel corso di IFA 2019. L’azienda infatti ha annunciato tanti nuovi smartwatch che mirano ad attirare l’attenzione di un ampio bacino di utenza dai più sportivi a quelli più eleganti passano per le soluzioni ibride. Senza dimenticare gli amanti dei supereroi con un’edizione speciale Marvel.

Garmin Venu

Garmin lo definisce lo strumento perfetto per “gli animi più attivi”. È uno smartwatch caratterizzato da un display AMOLED da 1,2 pollici con GPS integrato. Il nuovo Garmin Venu prevede oltre che profili di attività sportive e funzioni ad esse dedicate, anche soluzioni specifiche per il monitoraggio della salute di chi lo indossa, come il tracciamento e l’analisi avanzata del sonno, il controllo della respirazione, il livello di ossigenazione del sangue, il grado di idratazione dell’organismo, il livello di energia e di stress e tanto altro ancora. Alcune funzioni sono state pensate appositamente per le donne, come Menstrual Cycle.

Non manca la possibilità di ricevere avvisi e notifiche. Inoltre, gli utenti Android hanno la possibilità di poter rispondere ai messaggi tramite testi preimpostati direttamente dallo smartwatch. Infine, tramite l’app GarminPay è possibile effettuare pagamenti in mobilità. L’azienda assicura fino a 5 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 6 ore in modalità GPS con musica.

Garmin Venu sarà disponibile nei colori Granite Blue Silver, Black Slate e Light Sand Rose Gold a 349,99 euro. L’elegante variante Black Gold sarà disponibile solo nelle migliori orologerie rivenditrici Garmin.

Garmin Vívomove

Sono ben quattro i modelli presentati da Garmin per questa serie di smartwatch ibridi: Vívomove 3 e 3s, Vívomove Style e Vívome Luxe. Parliamo di dispositivi che rappresentano il vero connubio tra tradizione e innovazione. Presentano infatti un design rotondo con vere e proprie lancette che scandiscono puntualmente l’ora. Il quadrante però si trasforma poi in uno schermo touchscreen retroilluminato. Quando si attiva lo schermo, le lancette si posizionano automaticamente alle ore 09:15 per facilitare la lettura delle informazioni.

Vívomove 3 e 3S prevedono uno schermo singolo OLED touchscreen in bianco e nero nella mezzaluna inferiore del quadrante, i modelli Vívomove Style e Vívomove Luxe dispongono invece di un display AMOLED a colori doppio nella parte superiore e inferiore del quadrante. I primi due sono disponibili con cassa da 44 mm e 39 mm, mentre gli ultimi due presentano una casa in acciaio inossidabile da 42 mm. Le funzioni disponibili sono quelle tipiche di uno smartwatch (ricezione notifiche, NFC, monitoraggio sonno e attività fisica, ecc…).

I nuovi modelli della serie Garmin Vívomove sono disponibili da subito ad un prezzo al pubblico da 249,99 euro a 549,99 euro in diverse varianti e finiture.

Garmin Vívoactive

Garmin Vívoactive 4 e Vívoactive 4S sono pensati per il monitoraggio del benessere e dell’attività sportiva. Con casse rispettivamente da 45 mm e 40 mm, i nuovi modelli presentano funzioni per l’analisi avanzata delle fasi e della qualità del sonno, della respirazione e del livello di ossigenazione del sangue. Appositi avvisi segnalano all’utente anomalie cardiache e allarmi riguardanti il grado di disidratazione oltre a tutte le funzioni già elencate.

I piani di allenamento disponibili sui nuovi Vívoactive 4 non solo si adattano in base alle prestazioni degli utenti, ma anche a seconda della carica di energia del corpo, calcolata grazie alla funzione Body Battery, che integra i dati raccolti dal rilevatore di stress, dall’HRV (le variazioni del battito cardiaco), dalla qualità del sonno e dell’ultima attività svolta. Tutti questi fattori determinano la quantificazione del dato relativo alla propria riserva energetica, che verrà mostrata sul display: se il valore è alto significa che è il momento giusto per allenarsi, altrimenti è consigliato riposarsi.

Il modello Vívoactive 4 è disponibile nelle colorazioni Shadow Gray Silver e Black Slate; il Vívoactive 4S invece nelle varianti Power Gray Silver, Black Slate e White Rose Gold. Entrambi sono disponibili a partire da 279,99 euro.

Garmin Legacy Hero Series

È la serie di smartwatch dedicata ai supereroi Marvel, nello specifico Captain Marvel e Captain America. Il primo presenta una cassa da 45 mm con cinturino in pelle e lunetta in acciaio inossidabile spazzolato. Mentre Captain Marvel Special Edition Smartwatch presenta una cassa da 40 millimetri, un cinturino in pelle “Danvers blue” e una lunetta in colorazione oro. Tante le personalizzazioni ispirate ai supereroi accanto a tutte le funzioni tipiche dei dispositivi Garmin.

Entrambi saranno disponibili a partire da settembre al prezzo di 399,99 euro.