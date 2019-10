Garmin Legacy Saga, i nuovi smartwatch dedicati a Rey e Darth Vader di Star Wars

Garmin Legacy Saga Series sono due nuovi smartwatch del produttore statunitense, dotati di tutte el funzionalità più avanzate e di una grafica ispirata a due eroi di Star Wars, Rey e Darth Vader.

Le avventure dei cavalieri Jedi e dei malvagi Signori Sith di Star Wars prendono vita sui polsi degli appassionati, grazie alla nuova collezione di smartwatch Garmin Legacy Saga Series, accessori dal design evocativo e dall’anima sportiva per affrontare lo sport e la quotidianità con una marcia in più. La nuova collezione è infatti dedicata a due personaggi iconici della storia: Rey, l’eroina della Resistenza, e Darth Vader, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni.

Entrambi i nuovi modelli prevedono le più moderne funzionalità di monitoraggio dell’attività sportiva e del fitness. Integrano più di 20 profili sport e un monitoraggio della salute 24 ore su 24, sette giorni su sette, analisi avanzate del sonno grazie al pulsossimetro integrato, controllo della respirazione e del livello dello stato di forma tramite Body Battery. In aggiunta, i nuovi Rey Special Edition Smartwatch e Darth Vader Special Edition Smartwatch, grazie alla rilevazione cardiaca al polso, avvisano l’utente nel caso in cui dovessero registrare un’attività cardiaca anomala e sono in grado di monitorare il ciclo mestruale, il livello di stress e il grado di idratazione dell’utente, indicando anche appositi esercizi per la corretta attività respiratoria.

Le prestazioni dei nuovi smartwatch Garmin aumentano quando si passa al lato sportivo. Sul display, infatti, sono disponibili esercizi animati per l’allenamento di forza, cardio, yoga e pilates, e piani di allenamento sono disponibili sia sul dispositivo che sul portale Garmin Connect. Attraverso il portale è possibile creare i propri training personalizzati ed essere assistiti da veri e propri personal trainer tramite la funzione Garmin Coach. La funzione Incident Detection permette il riconoscimento e rilevamento in caso di incidente durante l’attività sportiva e l’invio in tempo reale, se lo smartwatch è connesso al proprio smartphone, di un messaggio di allarme con la posizione in cui ci si trova a dei contatti preselezionati.

Infine, integrano tutte le funzionalità smart come le notifiche di chiamate, sms, e-mail e molte altre direttamente sul proprio polso, la possibilità di effettuare pagamenti contactless grazie alla funzione Garmin Pay e la memoria integrata per scaricare, e ascoltare, sui dispositivi la musica offerta dai servizi di streaming musicale quali Spotify, Amazon Music o Deezer.

Per quanto riguarda l’aspetto, il nuovo Garmin Rey Special Edition Smartwatch, presenta una cassa da 40 millimetri. L’insegna Jedi è incisa sulla lunetta argentata mentre la frase ispiratrice di Rey, “Nothing’s impossible”, è impressa sul fondello dell’orologio.

Il Garmin Rey Special Edition Smartwatch integra badge esclusivi, avatar ispirati a Rey e una batteria con un’autonomia fino a sette giorni in modalità smartwatch. Il nuovo Garmin Rey Special Edition Smartwatch sarà disponibile esclusivamente sul sito ufficiale, a partire da metà novembre a un prezzo di 399,99 euro.

E per chi ama il Lato Oscuro? Semplice, c’è il nuovo smartwatch Garmin Darth Vader Special Edition Smartwatch, realizzato ispirandosi alle gesta del leggendario signore Sith, a partire dal cinturino in pelle nera con cuciture in rosso e interni in pelle nabuk grigia martellata.

La cassa da 45 millimetri è protetta da una lunetta in ardesia scura durasteel e si rifà al design della navicella spaziale TIE Advanced X1 di Vader. La scritta “Rule the galaxy” è incisa sul fondello mentre il display dello smartwatch prende vita con i quadranti a tema, animazioni in base agli obiettivi quotidiani raggiunti, le missioni Sith scaricabili dal portale Garmin Connect, badge esclusivi e avatar ispirati a Darth Vader.

Anche il nuovo Garmin Darth Vader Special Edition Smartwatch, con una batteria dall’autonomia di otto giorni in modalità smartwatch, sarà disponibile esclusivamente sul sito ufficiale a partire da metà novembre a un prezzo consigliato al pubblico di 399,99 euro.