Garmin quatix 6X Solar: smartwatch con ricarica solare per la nautica

Garmin quatix 6X Solar è ufficiale. Il nuovo smartwatch della società statunitense è un dispositivo progettato per il mondo nautico, con diverse funzioni dedicate, senza escludere le tipiche funzioni di questa tipologia di dispositivi. Insomma, è un prodotto completo che arriva sul mercato a 1.149 euro. Per una tale cifra, le caratteristiche tecniche non potevano che essere di alto livello.

Partiamo dagli aspetti generali. Garmin quatix 6X Solar si presenta con una ghiera e cinturino in titanio che incorniciano un display a colori da 1,4 pollici. La cassa è da 51 mm. Lo schermo è dotato di lente Power Glass che funge da lente fotovoltaica sfruttando la luce solare per estendere la durata della batteria. Quanto all’autonomia, la società dichiara fino a 21 giorni in modalità smartwatch a cui possono aggiungersi ulteriori 3 giorni grazie alla ricarica solare. Si scende a 60 ore in modalità GPS, con possibilità di estensione di altre 6 ore.

Per il resto, troviamo ricezione di notifiche, impermeabilità fino a 10 ATM, NFC, 32 GB di memoria interna, tracciamento dell’attività sportiva e del battito cardiaco, mappe topografiche e delle piste da sci e molto altro. Insomma, tutte le funzioni tipiche degli smartwatch Garmin.

Quanto alle funzioni specifiche per il mondo nautico, quatix 6X Solar si connette ai chartplotter compatibili per monitorare i sensori di bordo dell’imbarcazione direttamente dallo smartwatch. Inoltre, può collegarsi al ricetrasmettitore GNT 10 e alle reti NMEA 2020 permettendo di ricevere dati su profondità, temperatura, vento, ecc.

Non manca la gestione dell’autopilota e la possibilità di contrassegnare dei waypoint sulla carta del chartplotter Garmin compatibile direttamente dall’orologio. Lo smartwatch, infine, supporta la cartografia BlueChart g3 con tanto di dati Navionics e integra le funzioni di SailAssist per la navigazione a vela.

Insomma, Garmin quatix 6X Solar è uno smartwatch completissimo che si rivolge a una determinata cerchia di utenti. Come detto in apertura, sarà disponibile a 1.149 euro a partire dal secondo trimestre del 2020. Dunque, dovrebbe debuttare a breve.