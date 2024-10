Gemini Live ora parla ufficialmente in italiano!

Gemini Live, la piattaforma di assistenza IA di Google, ora supporta l'italiano e prevede di espandersi a oltre 40 lingue nelle prossime settimane. Questo avanzamento consente a un numero sempre maggiore di utenti Android di interagire con l'intelligenza artificiale in modo naturale e spontaneo.

L'aggiunta dell'italiano e di altre lingue in Gemini Live rappresenta un passo significativo verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale sui dispositivi più comuni, gli smartphone, rendendo la tecnologia accessibile a un pubblico globale. Gli utenti possono ora configurare facilmente le loro lingue preferite tramite l'app Google, potendo scegliere tra due lingue contemporaneamente sullo stesso dispositivo.

L'IA migliore di Google è ora disponibile in Italia

Gemini Live non è solo multilingue ma offre anche la possibilità di connettersi a numerose app di Google. Gli utenti possono sfruttare funzioni avanzate come cercare una ricetta in Gmail, aggiungere ingredienti alla lista della spesa in Keep o verificare impegni in Calendar direttamente dalla piattaforma AI, tutto in lingua italiana.

Inoltre, grazie alla scelta tra dieci voci distinte, l'esperienza conversazionale di Gemini Live è personalizzabile, rendendo ogni interazione unica. Questo può essere particolarmente utile per brainstorming, organizzazione di eventi o esplorazione di nuovi argomenti.

L'espansione di Gemini Live rafforza l'impegno di Google nell'offrire servizi inclusivi e facilmente accessibili globalmente, promuovendo un'integrazione più profonda tra gli utenti e la tecnologia di intelligenza artificiale.