Apple ha svelato una trasformazione radicale per il suo sistema operativo iPadOS, che con la versione 26 abbandona definitivamente l'approccio ibrido per abbracciare una filosofia decisamente più simile a quella del Mac. Durante il WWDC 2025, la casa di Cupertino ha presentato un ecosistema tablet completamente rinnovato, dove la gestione delle finestre e il multitasking assumono caratteristiche da vero computer desktop. Questa evoluzione rappresenta una risposta concreta alle critiche di chi da anni sostiene che l'iPad dovrebbe scegliere una direzione precisa invece di rimanere a metà strada tra smartphone e laptop.

La novità più significativa riguarda il sistema di finestre fluttuanti, che permette agli utenti di ridimensionare liberamente le applicazioni e posizionarle ovunque sullo schermo. Questa funzionalità opera sia all'interno di Stage Manager che attraverso display multipli, offrendo una flessibilità mai vista prima su tablet Apple. Stage Manager, che in passato aveva ricevuto critiche per la sua complessità, trova finalmente una configurazione più intuitiva e funzionale.

Il design visivo segue il nuovo linguaggio "Liquid Glass", ispirato al Vision Pro, mentre Apple abbandona definitivamente la numerazione delle versioni per adottare quella annuale. L'interfaccia si arricchisce di una barra dei menu accessibile scorrendo dall'alto del display, che mostra i controlli specifici dell'applicazione attualmente in uso, replicando l'esperienza desktop di macOS.

L'app Files subisce una revisione completa con una visualizzazione in lista che richiama direttamente quella del Finder di Mac, mentre fa il suo debutto una versione dedicata di Preview per la visualizzazione e modifica dei PDF. Quest'ultima applicazione supporta naturalmente l'Apple Pencil per annotazioni e markup, consolidando l'iPad come strumento di lavoro professionale.

Gli sviluppatori ottengono nuove possibilità tecniche, con la capacità di far girare le proprie applicazioni in background con maggiore potenza computazionale. Queste app potranno integrarsi nelle Live Activities per tenere gli utenti informati sui processi in corso, creando un ecosistema più dinamico e reattivo.

Sul fronte dell'intrattenimento, iPadOS 26 introduce l'app Journal precedentemente esclusiva dell'iPhone, insieme all'accesso completo all'hub Apple Games che raccoglie tutti i prodotti gaming dell'ecosistema Apple. Una funzione specifica chiamata Game Overlay permette di modificare impostazioni e chattare con gli amici senza abbandonare il gioco in corso.

La direzione intrapresa da Apple con iPadOS 26 sembra rispondere definitivamente al dibattito sulla natura dell'iPad. Invece di mantenere la posizione intermedia tra iPhone e Mac, il tablet si orienta decisamente verso l'esperienza desktop, offrendo strumenti e funzionalità che lo rendono sempre più competitivo nel mercato dei dispositivi per la produttività professionale. Questa scelta potrebbe ridefinire il ruolo dell'iPad nell'ecosistema Apple e nel mercato dei tablet in generale.