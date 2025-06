Notizia in aggiornamento...

Apple ha svelato al mondo iOS 26, la prossima major release del suo sistema operativo per iPhone, nel corso dell'attesissimo keynote di apertura della Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025. L'annuncio segna una svolta significativa per l'azienda, non solo per le novità introdotte ma anche per una nuova strategia di marketing che abbandona la numerazione progressiva.

La novità che cattura immediatamente l'attenzione è il completo redesign dell'interfaccia, battezzato Liquid Glass. Questo nuovo linguaggio stilistico promette un'estetica più pulita, fluida e tridimensionale. Gli elementi grafici, dalle icone alle finestre di notifica, appaiono traslucidi e interattivi, quasi fluttuando sullo schermo. L'impatto di questa rivoluzione è visibile in ogni angolo del sistema: la schermata di blocco, ad esempio, ora permette all'orologio di espandersi dinamicamente per occupare lo spazio in modo più elegante e visibile.

Anche le app di sistema subiscono un profondo restyling. L'app Fotocamera è stata semplificata, nascondendo molti dei controlli per offrire un'esperienza di scatto più immersiva e minimale. Safari, dal canto suo, adotta un design "edge-to-edge", dove le pagine web si estendono fino ai bordi del display e la barra delle schede diventa un elemento flottante e discreto sopra i contenuti.

In una mossa che rompe con la tradizione, Apple ha deciso di allineare la numerazione di iOS all'anno solare successivo al suo annuncio, in modo simile a quanto avviene nel settore automobilistico. Invece di presentare iOS 19, successore diretto di iOS 18, l'azienda di Cupertino salta direttamente a iOS 26, indicando che questo software definirà l'esperienza utente per l'anno venturo.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Questo aggiornamento rappresenta anche la seconda fase dell'integrazione di Apple Intelligence. Mentre iOS 18 aveva introdotto funzionalità di base come strumenti di miglioramento della scrittura e i "Genmoji", l'attesa per un'evoluzione sostanziale di Siri era rimasta in parte delusa, con il rinvio di funzioni avanzate come la capacità dell'assistente di agire in base al contesto visualizzato sullo schermo. Con iOS 26, Apple sembra ora pronta a mantenere quelle promesse, gettando le basi per un'intelligenza artificiale ancora più proattiva e integrata nel tessuto del sistema operativo.

Le app di comunicazione ricevono potenziamenti significativi. L'app Telefono introduce una funzione di "Call Screening", che interroga l'interlocutore per fornire dettagli prima di rispondere, e "Hold Assist", che avvisa quando un operatore torna in linea dopo un'attesa. L'app Messaggi, oltre a sfondi personalizzabili e sondaggi, introduce la possibilità di filtrare i messaggi da mittenti sconosciuti e, nelle chat di gruppo, gli indicatori di digitazione e la possibilità di inviare e ricevere Apple Cash (negli USA).

Una delle novità più impressionanti è la Traduzione Live, basata su Apple Intelligence, che traduce le conversazioni in tempo reale su Messaggi, FaceTime e chiamate, operando interamente sul dispositivo. L'intelligenza si estende con "Visual Intelligence": sarà possibile interrogare ChatGPT su ciò che si vede sullo schermo o cercare prodotti simili su Google ed Etsy. Il sistema riconoscerà anche eventi visualizzati, suggerendone l'aggiunta al calendario, e identificherà automaticamente i dettagli di tracciamento degli ordini ricevuti via email, riassumendoli in un unico posto.

Il mondo dell'intrattenimento e dei servizi vede l'arrivo di Apple Games, una nuova app che funge da hub unico per tutti i propri videogiochi, inclusi i titoli di Apple Arcade. Apple Music introduce la traduzione e la pronuncia dei testi e la funzione AutoMix per transizioni fluide tra i brani. Apple Mappe impara i percorsi preferiti e segnala ritardi. Apple Wallet si aggiorna con la possibilità di pagare a rate o con punti premio tramite Apple Pay nei negozi fisici, e con carte d'imbarco che mostrano aggiornamenti del volo come Attività in Diretta e link a Mappe e Dov'è.

Anche CarPlay si rinnova con un design più compatto per le chiamate, widget e l'integrazione di Tapback e conversazioni fissate, anticipando l'esperienza unificata di CarPlay Ultra.

Tra le altre novità figurano funzioni avanzate per gli AirPods, come la registrazione audio di qualità studio e l'uso come telecomando per la fotocamera, maggiori controlli parentali e una protezione avanzata dal fingerprinting in Safari estesa a tutta la navigazione.

Quando sarà disponibile iOS 26?

La beta per sviluppatori di iOS 26 è disponibile da oggi, mentre una beta pubblica arriverà il mese prossimo. L'aggiornamento software gratuito sarà rilasciato in autunno per iPhone 11 e successivi.

Le funzioni di Apple Intelligence richiederanno modelli di iPhone 16 o iPhone 15 Pro, con lingua di sistema impostata su inglese (USA) al lancio, a cui seguiranno altre lingue tra cui l'italiano.