Google non aspetta Apple, Gemini Live presto parlerà già 40 nuove lingue

Google ha annunciato l'espansione del servizio di assistente vocale conversazionale AI, Gemini Live, aggiungendo il supporto per altre lingue oltre all'inglese. La funzionalità sarà presto disponibile anche in francese, tedesco, portoghese, hindi e spagnolo, con una disponibilità prevista per tutti gli utenti "nelle prossime settimane".

L'introduzione di Gemini Live era inizialmente limitata agli utenti del Pixel 9 da agosto, e solo un mese più tardi, Google ha reso la funzionalità disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android. Questo ampliamento linguistico potrebbe significativamente aumentare il numero di utenti che possono interagire con l'assistente AI, rendendo la tecnologia accessibile a una base più ampia a livello globale.

Nelle prossime settimane, però, vuol dire tutto e niente

Parallelamente, Google ha anche rinnovato gli impegni per le estensioni di Gemini che influenzeranno applicazioni come Calendar, Tasks e Keep. Queste funzionalità, annunciate in precedenza quest'anno durante l'evento Google I/O, permetteranno all'assistente di eseguire compiti utili come aggiungere date da un volantino al proprio calendario o creare una lista della spesa da una foto di una ricetta. Tuttavia, l'attesa continua con la stessa indefinita tempistica di rilascio di "nelle prossime settimane".

L'accelerazione nel rilascio di funzionalità multilingue e l'espansione delle capacità operative di Gemini segnalano l'importanza che Google attribuisce al miglioramento e all'accessibilità dell'intelligenza artificiale nel quotidiano. Questi sviluppi non solo potenziano gli utenti fornendo strumenti più inclusivi ma stimolano anche ulteriori innovazioni nel campo dell'IA conversazionale.