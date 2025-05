iPhone 16 Pro Max: il top di gamma Apple al MINIMO STORICO!

Se state pensando di passare al nuovo top di gamma Apple, questo è il momento giusto: Apple iPhone 16 Pro Max da 256 GB è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 1.199€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 1.489€. Si tratta del minimo storico per questo modello, un'occasione unica per portarsi a casa lo smartphone più potente e raffinato mai realizzato da Apple.

Vedi offerta su Amazon

Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'èlite dell'innovazione tecnologica si manifesta nel nuovo design in titanio: robusto ma incredibilmente leggero, con un ampio display Super Retina XDR da 6,9 pollici che regala un'esperienza visiva senza compromessi. La parte frontale in Ceramic Shield assicura una resistenza superiore a qualsiasi altro vetro per smartphone, rendendolo perfetto per l'utilizzo quotidiano senza preoccupazioni.

Progettato per sfruttare al massimo le potenzialità di Apple Intelligence, iPhone 16 Pro Max offre strumenti avanzati per scrivere, creare e interagire con il dispositivo in modo più naturale e fluido. Grazie al nuovo chip A18 Pro, potete contare su una CPU e GPU evolute, un Neural Engine potenziato e una banda di memoria più ampia, perfette anche per i giochi AAA e l'elaborazione avanzata di immagini e video.

Il comparto fotografico rappresenta un ulteriore punto di forza: la fotocamera Fusion da 48MP permette di girare video spettacolari in Dolby Vision 4K a 120 fps, mentre la lente ultra-grandangolare consente di cogliere dettagli eccezionali in macro e panorami mozzafiato. Il controllo fotocamera vi consente di accedere rapidamente a zoom, profondità di campo e altre impostazioni per catturare ogni scatto perfetto.

Non manca un'autonomia degna di nota: fino a 33 ore di riproduzione video, con ricarica veloce tramite USB-C o in wireless con MagSafe. Il tutto in un elegante colore titanio nero, perfettamente compatibile con AirPods e altri dispositivi Apple.

A questo prezzo, Apple iPhone 16 Pro Max da 256 GB è una scelta imperdibile per chi desidera il meglio della tecnologia mobile. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.