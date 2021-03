Giornata Nazionale del Ricondizionato: TrenDevice e Refurbed insieme per l’ambiente

TrenDevice, azienda italiana specializzata nel commercio di prodotti hi-tech ricondizionati, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, e Refurbed, marketplace europeo con focus sulla vendita di ricondizionati di alta qualità, si sono uniti per una causa comune: l’ambiente.

La mission condivisa dalle due aziende promotrici dell’iniziativa è quella di estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech. Questo si traduce in un processo virtuoso che coniuga da un lato un risparmio per i consumatori e, dall’altro, la salvaguardia dell’ambiente. Un dispositivo ricondizionato, infatti, costa meno rispetto a uno nuovo, ed evita che vengano sprecate risorse e generate emissioni di CO2 come avviene per la produzione di nuovi device. Secondo una stima basata su dati forniti dai produttori, uno smartphone ricondizionato è in grado di risparmiare mediamente 80kg di CO2.

Il 5 marzo si celebra la “Giornata Nazionale del Ricondizionato” a conferma dell’impegno volto alla sensibilizzazione nei confronti dello spreco di risorse e materie prime. Un messaggio rivolto a tutte le aziende del nostro Paese attive nell’economia circolare e a tutti i consumatori che hanno a cuore il rispetto del nostro pianeta, per favorire quella consapevolezza necessaria a salvaguardare l’ambiente che ci circonda.

Un gesto concreto per l’ambiente: in questa occasione TrenDevice e Refurbed confermano il proprio contributo alla causa piantando insieme 500 alberi di cacao in Camerun, in collaborazione con Treedom. Un gesto concreto e importante che, nell’arco di dieci anni, consentirà di annullare e riassorbire svariate tonnellate di CO2, ma non solo: la pianta, grazie alla produzione di cacao di ottima qualità, offrirà ai contadini locali un’importante fonte di reddito aggiuntiva.

Un’occasione anche per i consumatori: sul sito web dedicato www.giornatadelricondizionato.it, dal 5 al 10 marzo 2021, TrenDevice e Refurbed promuoveranno offerte speciali per avvicinare il grande pubblico ai prodotti ricondizionati.

Perché il ricondizionato aiuta l’ambiente? Innanzitutto spieghiamo cos’è il ricondizionato: si tratta di un dispositivo usato che subisce un processo di ricondizionamento completo, ripristinando lo stato originario, come se fosse nuovo e uscito dalla fabbrica. Il dispositivo viene sottoposto a rigorosi test hardware e software e vengono sostituiti gli eventuali componenti danneggiati. Dopo ulteriori test di funzionamento, il prodotto viene accuratamente igienizzato e rimesso in vendita con garanzia e un costo medio nettamente inferiore rispetto al nuovo.

Risparmio C02: secondo una stima basata su dati forniti dai bilanci di sostenibilità dei produttori, con uno smartphone ricondizionato, il risparmio medio di CO2 è di ben 80kg.

“Siamo molto felici di collaborare con un player europeo come Refurbed in questa importante iniziativa, giunta alla seconda edizione. E siamo lieti che questa campagna venga lanciata proprio in un momento in cui la transizione ecologica è un punto cardine per il rilancio del nostro Paese”, commenta Alessandro Palmisano, AD e co-founder di TrenDevice. “Il modello di business di TrenDevice, nel 2020, ha contribuito a tagliare le emissioni di CO2 nell’ambiente per oltre 1.500 tonnellate stimate, in crescita del +49% rispetto al risultato del 2019. Continueremo a lavorare per aumentare tale contributo negli anni e sensibilizzare imprese e consumatori sull’importanza del riuso delle risorse: la Giornata Nazionale del Ricondizionato si muove proprio in tal senso.”

“La combinazione sviluppo tecnologico & sostenibilità fa parte del nostro DNA, e la nostra missione è quella di dimostrare che ognuno di noi, cambiando il proprio stile di vita, può cambiare i livelli di consumo delle risorse e quindi l’impatto sul pianeta”, ha dichiarato Peter Windischhofer, Co-Founder di Refurbed. “Oltretutto, la scelta di acquistare dispositivi ricondizionati, non solo permette di contenere le emissioni di CO2, ma anche di ridurre il volume dei rifiuti elettronici, gli sprechi d’acqua e lo sfruttamento dei terreni, il tutto senza rinunciare a estetica, funzionalità e convenienza. È una scelta doverosa non solo per il pianeta, ma anche per noi stessi.”

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per scoprire le offerte speciali fino al 10 marzo, visitate il sito web dedicato.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 60.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.

Refurbed è l’e-commerce di elettronica ricondizionata più in rapida crescita nei Paesi di lingua tedesca. Fondata nel 2017 da Peter Windischhofer, Kilian Kaminski e Jürgen Riedl, la start-up ha sede a Vienna ed è attiva sul mercato italiano dal 2018. Nel 2020 si è lanciata su 9 nuovi mercati internazionali tra cui Irlanda, Francia e Svezia. Refurbed offre una vasta gamma di smartphone, portatili, tablet e tanti altri dispositivi elettronici ricondizionati. Tutti i prodotti sono fino al 40% più convenienti e al 100% più ecosostenibili rispetto agli stessi dispositivi di nuova produzione. Grazie ai processi di ricondizionamento, è infatti possibile risparmiare il 70% delle emissioni di CO2. Per compensare il restante 30%, Refurbed pianta un albero a nome del cliente per ogni prodotto venduto.