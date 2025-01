Google aggiunge un gioco gratis alla sua Ricerca

Google ha ancora una volta sorpreso gli utenti con un nuovo Easter Egg, questa volta sotto forma di un coinvolgente gioco in stile "Breakout" chiamato "Block Breaker", direttamente integrato nel suo motore di ricerca. Questa aggiunta arricchisce ulteriormente la già vasta collezione di strumenti e giochi nascosti all'interno della Ricerca Google, confermando l'impegno dell'azienda nel rendere l'esperienza online degli utenti più interattiva e divertente.

Il gioco, accessibile semplicemente digitando "Block Breaker" nella barra di ricerca su qualsiasi piattaforma (desktop, mobile o tramite l'app Google), si ispira al classico arcade "Breakout" di Atari. Una volta avviato, il gioco si apre a schermo intero, presentando una griglia di blocchi colorati disposti in quattro file, che richiamano i colori distintivi di Google: blu, rosso, giallo e verde.

La dinamica di "Block Breaker" è semplice ma avvincente. I giocatori controllano una barra orizzontale, o "paddle", nella parte inferiore dello schermo, con l'obiettivo di far rimbalzare una pallina verso l'alto per distruggere i blocchi. Su dispositivi mobili, la barra può essere mossa sia toccando direttamente lo schermo sia tramite tocchi laterali. Su desktop, invece, si utilizzano i tasti freccia sinistra e destra, con la possibilità di ridimensionare la finestra di gioco a piacimento.

Ciò che rende "Block Breaker" particolarmente stimolante è la varietà di blocchi presenti. Alcuni sono più resistenti e richiedono più colpi per essere distrutti, mentre altri nascondono potenziamenti e sorprese. Tra questi, troviamo la possibilità di ottenere palline extra, un "paddle" più lungo per una maggiore copertura, l'esplosivo "TNT" per una distruzione massiccia, e persino un omaggio a "Space Invaders" con l'attivazione di doppi blaster per un attacco potenziato. I giocatori iniziano con tre vite, ma possono guadagnarne altre durante il gioco.

Il punteggio viene costantemente aggiornato nella parte superiore dello schermo e, una volta completata la distruzione di una griglia di blocchi, ne appare una nuova, garantendo un livello di sfida sempre crescente. Il gioco è inizialmente silenziato, ma è possibile attivare gli effetti sonori tramite un'apposita icona del volume, per un'esperienza più immersiva.

"Block Breaker" sembra essere un'aggiunta recente alla già ricca collezione di giochi e strumenti offerti da Google. Questa comprende classici come Tris, Solitario, Snake, PAC-MAN e Campo Minato, oltre a giochi più originali come "Memory Game", il quiz del "Giorno della Terra", "Fatti Divertenti" e "Animal Sounds". La recente "Emoji Kitchen" permette inoltre agli utenti di combinare diverse emoji per crearne di nuove e uniche. A questi si aggiungono una serie di utili strumenti come la calcolatrice, l'accordatore, il generatore di numeri casuali, il selettore di colori, "Lancia una moneta", esercizi di meditazione, una trottola digitale e un metronomo, tutti facilmente accessibili tramite la Ricerca.

Questa nuova aggiunta dimostra come Google continui a sperimentare con modi innovativi per coinvolgere gli utenti, andando oltre la semplice ricerca di informazioni. L'integrazione di giochi e strumenti direttamente nella Ricerca non solo offre un passatempo divertente, ma può anche rivelarsi utile in diverse situazioni. La facilità di accesso, la semplicità di utilizzo e la varietà di opzioni disponibili rendono questi strumenti e giochi adatti a un pubblico di tutte le età.

"Block Breaker" è disponibile su desktop, web mobile e tramite l'app Google per smartphone Android e iOS. Non resta che provarlo e vedere se si riesce a battere il proprio record personale, o magari a sfidare amici e colleghi in una competizione all'ultimo blocco.