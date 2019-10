Google Chrome abbraccia la Dark Mode su iOS

Grazie alla versione 78, in fase di rilascio in queste ore, sarà possibile utilizzare la Dark Mode su Google Chrome anche su iOS.

Google Chrome per iOS si aggiorna, introducendo la tanto desiderata Dark Mode e altre modifiche secondarie. Il 2019 sarà ricordato da molti come l’anno della modalità scura, dato che molti sviluppatori hanno deciso di includere questa tema nelle loro applicazioni e nei loro servizi.

La Dark Mode

Gli utenti iOS che aggiorneranno il browser di Google alla versione 78.0.3904.67 potranno aggiudicarsi la Dark Mode, ovvero un’interfaccia utente in cui viene dato risalto al colore scuro. A differenza di altre app, tra cui Twitter, in Chrome si è preferito non adottare un nero profondo (OLED), ma un grigio molto scuro. Questa tonalità è già stata inclusa in altri servizi Google.

Per attivare il tema scuro, sarà necessario aggiornare il proprio dispositivo a iOS 13, versione del sistema operativo lanciata a settembre 2019.

Un nuovo aspetto estetico

Con la versione 78, Google ha deciso anche di ridisegnare i segnalibri, la cronologia, le schede recenti e gli elenchi di lettura. Tutti questi elementi presentano il motivo adottato nelle schede di iOS 13, con intestazioni in grassetto. I consumatori, accedendo all’area “Impostazioni”, potranno inserire una nuova carta di credito.

Gli utenti potranno effettuare l’aggiornamento direttamente da App Store.