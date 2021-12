Google Foto, avete già notato queste simpatiche novità?

Google Foto si aggiorna e include una serie di nuove funzioni simpatiche e divertenti. A cominciare dal widget Ricordi, disponibile per Android e iOS, grazie al quale puoi rivivere i tuoi momenti migliori mentre usi il telefono durante il giorno (le foto scattate si alterneranno automaticamente sulla schermata iniziale).

Non solo: per questa settimana è previsto il lancio di un secondo widget intitolato “Persone e animali domestici” che mostrerà a rotazione le foto dei propri familiari e amici (sì, anche quelli a quattro zampe) sempre nella home del dispositivo.

Attesa anche l’implementazione di un aggiornamento per le foto cinematografiche, lanciate per la prima volta un anno fa. Grazie all’intelligenza artificiale, le foto prendono vita e si trasformano in entusiasmanti video in 3D. In particolare, l’animazione cerca di ricostruire quello che è successo al momento dello scatto, con il movimento della fotocamera che viene ricreato (quasi) perfettamente in maniera virtuale.

Per quanto riguarda l’app nello specifico, il carosello Ricordi posto nella parte superiore della griglia permetterà di accedere più facilmente alle foto scattate in occasione di eventi precisi come Capodanno o i compleanni. Disponibili anche i raggruppamenti cronologici con le foto migliori del mese o quelle relative a un viaggio. Le varie sezioni Ricordi, chiaramente, si possono personalizzare rinominandole oppure rimuovendole del tutto. È sempre possibile nascondere le foto di persone, animali domestici e determinati periodi di tempo in modo da poter rivivere solo i propri momenti preferiti.

I Ricordi, inoltre, diventano accessibili anche da Nest Hub, lo smart speaker di Google dotato di display.

Google ha annunciato questa serie di novità allegando al comunicato una breve poesia con cui augura buon anno a tutti i propri utenti: potete leggerla in inglese cliccando qui.