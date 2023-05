Secondo un nuovo resoconto, nel 2022 Google ha bloccato più di un milione di app dannose e ha bandito dal Play Store migliaia di account ritenuti pericolosi.

L’azienda ha dichiarato di aver migliorato le funzioni di sicurezza e i processi di revisione delle app per impedire che le app dannose raggiungano gli utenti e per proteggere gli sviluppatori da frodi e abusi.

Google ha dichiarato di aver bloccato 1,43 milioni di app dannose per la pubblicazione sul Play Store nel 2022, con un aumento rispetto agli 1,2 milioni del 2021. Inoltre, ha bannato 173.000 account ritenuti pericolosi e che hanno tentato di pubblicare app che violavano le politiche della piattaforma, con una diminuzione rispetto ai 190.000 del 2021. L’azienda ha attribuito la riduzione degli account all’aggiunta di metodi di verifica dell’identità, come il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, per accedere al sistema di Google Play.

L’azienda ha inoltre dichiarato di aver respinto oltre 2 miliardi di dollari di transazioni fraudolente e abusive grazie a funzioni rivolte agli sviluppatori. Queste funzioni aiutano gli sviluppatori a individuare e prevenire acquisti non validi, account contraffatti e app manomesse.

Google ha inoltre dichiarato di aver aiutato gli sviluppatori a correggere i punti deboli della sicurezza delle loro app attraverso il programma App Security Improvements, che ha identificato e risolto circa 500.000 problemi di sicurezza che interessano circa 300.000 app con una base di installazione complessiva di circa 250 miliardi di installazioni.

Gli sforzi di Google per rendere sicuro il suo app store arrivano in un momento in cui aumentano le applicazioni dannose e adware che prendono di mira gli utenti Android. Ad esempio, il Mobile Research Team di McAfee ha scoperto 38 giochi mascherati da Minecraft che erano stati installati da non meno di 35 milioni di utenti in tutto il mondo. Queste app di gioco contenevano il malware HiddenAds che caricava annunci in background per generare entrate illecite per i suoi operatori.

Google ha dichiarato di essere costantemente al lavoro per migliorare i suoi sistemi e le sue politiche di sicurezza per proteggere gli utenti e gli sviluppatori da app e attori dannosi. L’azienda ha inoltre esortato gli utenti a prestare attenzione quando scaricano applicazioni da fonti sconosciute e a utilizzare strumenti di sicurezza come Google Play Protect per scansionare i propri dispositivi alla ricerca di malware.