Google I/O 2020, annullato l’evento fisico a causa del Coronavirus

Google ha annullato l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori a causa della diffusione del Coronavirus. L’epidemia dunque continua a decidere le sorti dei grandi eventi internazionali e non solo. L’evento era previsto per i giorni 12-14 maggio, durante i quali il colosso di Mountain View avrebbe dovuto annunciare la versione definitiva di Android 11 assieme ad altri nuovi prodotti hardware appartenenti al proprio ecosistema.

Nella comunicazione pubblicata dalla società sul proprio blog, Google sottolinea di aver annullato l’evento fisico e che nelle prossime settimane verranno esplorate nuove soluzioni per far sì che l’evento si svolga ugualmente. Si fa strada l’ipotesi di un evento in diretta streaming che darà comunque la possibilità a Big-G di fare gli annunci previsti, ma che rappresenterà un limite invalicabile per la comunità degli sviluppatori.

A #GoogleIO update.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)

— Google Developers (@googledevs) March 3, 2020