La nuova interfaccia di Android 12 svelata prima del Google I/O

Mancano poco più di 24 ore all’inizio ufficiale del Google I/O 2021, la conferenza dedicata a fan e sviluppatori organizzata ogni anno dall’azienda di Mountain View e che anche per questa edizione si terrà in streaming online, ma una succosa novità ha già fatto capolino sul web.

Moltissime novità grafiche che vedranno la luce con Android 12 hanno fatto la loro prima apparizione in un video trapelato che ci permette di dare un’occhiata al futuro del sistema operativo del robottino verde.

Solo la scorsa settimana vi parlavamo delle prime immagini render di Pixel 6 e Pixel 6 Pro che hanno fatto il giro del web grazie al sempre attento YouTuber e leaker Jon Prosser. A pochi giorni di distanza da tali immagini esclusive, il canale YouTube FPT (Front Page Tech) ha sganciato un’altra bomba mostrando al mondo un primo video promozionale ufficiale di Android 12 che potrebbe essere mostrato già sul palco virtuale del Google I/O nella giornata di domani!

La prima slide della presentazione su cui Prosser ha messo le mani apre le danze con i punti cardine della prossima release di Android: “Una bellissima nuova esperienza“, “Protezioni della privacy e della sicurezza più robuste” e “Tutti i vostri dispositivi lavorano meglio assieme“.

Continuando nelle immagini successive mostrate nel video, è possibile vedere come i cambiamenti nell’esperienza utente in Android 12 siano davvero molti. Quello che secondo i rumor viene indicato dall’azienda americana con il nome in codice Snow Cone potrebbe rivelarsi l’aggiornamento più grande del sistema operativo mobile di Google degli ultimi anni.

Nuovi widget, quick toggles migliorati, un nuovo orologio, una lockscreen ridisegnata e moltissimi altri cambiamenti potrebbero vedere la luce già con la prima Beta pubblica di Android 12, la quale potrebbe essere pubblicata a seguito del keynote che verrà trasmesso in streaming il primo giorno di Google I/O.

Non vediamo l’ora di provare tutte queste novità!